Мнение: Крым обречен на обезвоживание?

«Коммерсант» опубликовал две схемы. И прогноз мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, который «предрек проблемы с обеспечением водой и Крыма». Глава Крыма Сергей Аксенов тоже считает, что «есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть». «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски».

Ну а как не обмелеть каналу, если его главный водозабор находился на Каховском водохранилище, откуда вода 208 км самотёком шла через Перекопский перешеек к насосной станции под Джанкоем у села Победное. Оттуда качалась в водохранилища.

С падением уровня воды в Каховском водохранилище, очевидно, что никакого самотека воды не будет. Выходит, что Крым надолго останется без днепровской воды? Пока не будет восстановлена плотина Каховской ГЭС и не заполнится Каховское водохранилище? Речь, по-моему, не про месяцы, а про годы. Или я чересчур пессимистичен?

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