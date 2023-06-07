 

Apple приобрела компанию, которая тесно сотрудничает с американскими военными

07.06.2023, 16:15, Разное
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Apple купила AR-стартап Mira. Mira также является партнером американских военных и Nintendo. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на пост в Instagram генерального директора Mira Бен Тафса (владелец компании Meta запрещен в РФ за экстремизм).

Сколько стоила сделка, не сообщается. По оценкам The Verge, стоимость рынка Мираса составляет 17 миллионов долларов. По данным журналистов, обсуждаемый стартап когда-то был связан с Джони Айвом, бывшим дизайнером Apple. Гарнитура Prism Pro для дополненной реальности является одним из самых популярных продуктов Miras. Это оборудование поставляется этой компанией как для Военно-воздушных сил США (ВВС), так и для Военно-морского флота. От последних Mira получила около 702 000 долларов. Apple, по данным The Verge, прекратит военное партнерство Miras после слияния.

Nintendo – еще один крупный клиент Mira. Компания покупает AR-гарнитуры для своих аттракционов Mario Kart в Японии, Лос-Анджелесе и других тематических парках.

По данным The Verge, в рамках этой сделки Apple переманила 11 сотрудников Mira. Apple не подтвердила факт приобретения Mira, но заявила, что они регулярно покупают небольшие компании.


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