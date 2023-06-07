Скандалы: Операторам не хватает связи

Телекоммуникационный рынок в России входит в острую фазу кризиса

Отечественная телекоммуникационная отрасль оказалась в состоянии тяжелейшего кризиса, утверждают источники «Октагона» в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Санкционное давление, разрушение логистических цепочек и нежелание государства «отпускать» ценовую политику операторов мобильной связи приводят к IT-каннибализму. Участники индустрии прогнозируют значительные перемены на рынке.

Кризис в телекоме запустили санкции. О прекращении поставок в Россию объявили крупнейшие западные производители: Asus, Nokia, Ericsson, Intell, Dell, Oracle, AMD и другие. Именно на решениях этих компаний построено более 70 процентов сетей операторов. В то же время в Минцифры заявляют, что объективных предпосылок для сбоев в сетях связи нет, потому как бизнес получает целые пакеты мер поддержки со стороны государства.

– Стабильных поставок техники, вопреки звучавшим оптимистичным прогнозам, нет. Запасные части кончаются, новых нет. Поэтому в отрасли начались чудовищные процессы, которые иначе как каннибализмом и не назовёшь. Например, чтобы поддержать нормальное функционирование интернета и телефонной связи, приходится часть оборудования из регионов перемещать в Москву и Санкт-Петербург, – рассказывает собеседник «Октагона».

По его словам, некоторое оборудование приходится разбирать на запчасти, чтобы ремонтировать другую аппаратуру. В этом смысле ситуация похожа на ту, что сложилась в сфере гражданской авиации .

Об угрозе сбоев связи из-за дефицита оборудования операторы предупреждали ещё в прошлом году. Как отмечалось в проекте предложений, подготовленных комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям, «существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети».

Представитель крупного отечественного телекоммуникационного холдинга в приватной беседе с изданием подтверждает, что ситуация в отрасли далека от стабильной:

– Говорить о коллапсе преждевременно, но общий тренд скорее негативный: поставок нового оборудования практически нет, склады с запчастями стремительно пустеют. Сейчас бизнес всерьёз рассматривает возможность приобретения по самым разным каналам подержанного оборудования, которое ранее уже эксплуатировалось.

Он добавляет, что в регионах отдельные инвестиционные проекты в области телекоммуникаций сворачиваются. В недалёкой перспективе это грозит привести к деградации сотовой связи и интернета.

Как утверждает эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач, российские производители снизили объёмы производства, начали испытывать сложности с комплектующими, а некоторые работают на старых запасах. Однако в целом, по его оценкам, без иностранного оборудования и комплектующих наладить какое-либо производство в России сейчас невозможно.

– Уход из России базовых западных производителей телекоммуникационного оборудования негативно влияет не только на новые поставки, но и на продление лицензии на работу уже поставленного оборудования, – отмечает Храпач.

«КНР пока не может закрыть всю потребность в таком оборудовании, переход на китайские аналоги потребует дополнительных расходов операторов. Также стоимость их услуг вырастет из-за повышенных издержек системы параллельного импорта».

Сергей Храпач, эксперт в сфере безопасности

Собеседник полагает, что проблему обновления оборудования и развития отрасли «китайское импортозамещение» не решит, а только отсрочит коллапс в этой сфере:

– При этом увеличится зависимость отечественной IT-отрасли от китайских товарищей, и об этом надо прежде всего задуматься, говоря о технологическом суверенитете: при таких вводных достичь его невозможно.

Если в ближайшее время положение на рыке принципиально не изменится, качество мобильной связи и интернета в отдельных регионах может снизиться, прогнозирует специалист в области IT-коммуникаций Александр Колесников.

– Истории про разбор базовых станций в условной Челябинской области пока многими воспринимаются исключительно как страшилки. Однако надо понимать, что такой «каннибализм» станет неизбежным, если каналы поставок не будут отлажены: необходимо регулярное обслуживание, необходимы «железки», – убеждён эксперт.

«Вот и получается: чтобы одно собрать, другое придётся разобрать. Очевидно, что импортозаместить эти позиции в обозримой перспективе не получится».

Александр Колесников, специалист в области IT-коммуникаций

Впрочем, доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов призывает не драматизировать ситуацию. По его мнению, как и вся российская экономика, IT-сектор проходит через структурную трансформацию.

– Главные трудности связаны с необходимостью смены привычных поставщиков оборудования и кадровым голодом. Но эти проблемы не уникальны, они характерны для большей части российской экономики. Однако в процессе их решения возможно некоторое снижение скорости доступа в интернет для отдельных, как правило, удалённых и малонаселённых территорий, – полагает экономист.

Происходящие сегодня процессы в ближайшее время могут изменить структуру отечественного телекоммуникационного рынка. Сценарий сокращения числа крупных игроков не исключает и собеседник «Октагона» в Минцифры. Это означает, что вместо четырёх ведущих компаний – «МТС», «МегаФона», «Билайна» и Tele2 – теоретически могут остаться три. В частности, ходят упорные слухи о продаже «МегаФона» «Ростелекому», который в настоящее время оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2.

О вероятности консолидации рынка в условиях кризиса рассуждает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Количество абонентов больше не растёт, да и вообще нет предпосылок для экстенсивного роста числа пользователей. Поэтому сценарий, при котором случится сужение рынка, нельзя исключать».

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group

В то же время, продолжает Муртазин, ключевые проблемы отрасли сейчас связаны с тем, что государство держит цены на связь, не позволяя операторам их повышать. По этой причине наблюдается недофинансирование, операторы вынуждены закупать меньше оборудования, что в дальнейшем способно привести к деградации мобильной связи.

По сведениям информационно-аналитического агентства TelecomDaily, в начале года скорость мобильного интернета в стране снизилась в среднем на 7 процентов. Такие выводы были сделаны на основе данных сервиса «Мегабитус», представляющего собой фирменное приложение компании. Специалисты связали негативную динамику с дефицитом необходимого для работы инфраструктуры оборудования.

Ранее источник «Октагона» в компании-операторе «большой тройки» подтверждал , что базовые станции и сетевое оборудование от иностранных производителей заместить отечественными аналогами невозможно. Как сообщал собеседник, некоторое время назад у операторов имелся опыт сотрудничества с российскими производителями, однако в итоге от закупки их оборудования отказались, поскольку оно работало хуже, чем аппаратура Nokia и Ericsson. Сейчас все операторы перешли на китайских вендоров, отмечает источник издания в одной из компаний «большой тройки». Nokia и Ericsson не стали поставлять оборудование даже по действующим обязательствам, но по «серым» схемам операторам продлили лицензии на имеющиеся «железо».

Михаил Белый

Оригинал материала: “Октагон”