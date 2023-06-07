Виктор Янукович представил книгу «Украина – это Россия»

В Российской государственной библиотеке состоялась презентация нового исследования экс-президента Украины Виктора Януковича.

Последний в истории легитимный лидер страны посвятил свою монографию истории и культуре Украины.

– Я 8 лет работал в архивах, прочитал тысячи документов и поговорил с сотней экспертов. Авторитетные источники позволили мне сделать однозначный вывод – Украина является частью России, – рассказал Янукович.

Книга вышла тиражом 50 тысяч экземпляров, который весь был раскуплен по предзаказу. В ближайшее время экс-президент планирует подготовить второй том монографии, посвящённый попыткам коллективам Запада создать образ Украины как самодостаточного государства.

– Я родился в Украине, вырос в этой стране и был избран на честном всенародном голосовании. Поэтому именно у меня есть право писать правду, говорить, что Украину придумал австрийский генштаб, эту идею подхватили фашисты, а уже в XXI веке использовали американцы, – заявил Янукович.

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