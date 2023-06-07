“Чтобы войти в образ, я перешла в режим энергосбережения”: Анастасия Тодореску о сериале “Кошка”, комедийном даре, красоте в кадре

Анастасия Тодореску появилась на свет в 1989 г. в Волгограде. За ее плечами учеба в ГИТИСе. Ее дебют в кино состоялся в 2019 г. в “Герое”. Это остросюжетный боевик, снятый Кареном Оганесяном. В нем Анастасия исполнила роль Хелены Бюргер. Далее последовал еще ряд картин. Речь идет, например, об “Игре на выживание”, а также о “Пассажирах”, о “Молоке” и “Папах”, о “Грозном папе” и “Прямом эфире”.

В мае 2023 г. в кинотеатре START состоялась премьера фильма “Кошка” режиссера Карена Оганесяна, где Тодореску досталась главная роль. В интервью актриса рассказала о сериале, о своем комедийном даре, о том, какую роль играет красота в кадре.

Является более эмоциональной, чем Оксана

Город охвачен паникой: в нем дети пропадают один за другим. Родители надеются, что им помогут полиция и волонтеры. Однако стражи порядка считают, что пропавшие ребята сами вернутся.

Следователь Оксана Кошкина (среди близких людей – просто Кошка) подключается к загадочному делу. В отличие от своих коллег она убеждена, что это деятельность преступной группы, что дети не покидают свои дома добровольно, они жертвы преступников.

Анастасия Тодореску рассказала, что ее героиня по характеру является более сдержанной, более собранной в сравнении с ней самой. Актрисе присуща эмоциональность, ввиду присутствия в ней смеси русской крови с южноевропейской, она более взрывная, чем Оксана.

Перешла в режим энергосбережения

Героиня “Кошки” является человеком слова и действия, ее характеризует неравнодушие к окружающим. Она всей душой и всем сердцем волнуется за ребят, которые пропали. Придя в отдел, она не может смириться с затягивание дела, считает неправильным, что люди ищут помощи у волонтеров, так как это работа полиции и нужно делать все намного быстрее.

Но в Оксане есть и некий внутренний надлом, отпечаток прошлого, о котором в картине рассказывается параллельно с поиском детей. Поскольку она более собранная, чем Анастасия, в процессе съемок актриса ограничила общение, не заходила в соцсети. Чтобы войти в образ, она погрузилась внутрь себя, перейдя в режим энергосбережения.

Понимала, что работает со звездами

В “Кошке” Тодореску снималась вместе со множеством известных артистов – с Аленой Хмельницкой, Вадимом Андреевым, Екатериной Вилковой. Анастасия отмечает, что уже с первой встречи на съемочной площадке между коллегами сложились хорошие, здоровые рабочие отношения.

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Все находились в материале, все понимали, какую историю предстоит сыграть. На площадке царила взаимопомощь. Конечно, актриса осознавала, с какими актерами она работает, каким огромным опытом они обладают. Однако партнерство происходило на равных.

Многому научилась у мастера

А что касается учебы у знаменитостей, то Тодореску особенно запомнилась работа в фильме “Папы” с Юрием Стояновым. Он настоящая звезда, его очень любят зрители. Юрий Николаевич был папой Анастасии в картине. И она, будучи начинающей актрисой, сначала проявляла перед ним робость.

Артистка отмечает, что мэтр – человек весьма дисциплинированный, его с уверенностью можно назвать мегапрофессионалом, ведь ему практически всегда хватало первого дубля. Как только Стоянов появлялся на площадке, тотчас же происходили изменения, воцарялась тишина, не было и доли расслабленности.

Анастасия научилась у мастера тому, что, если взялся за работу, работай, не допуская никакой халтуры. Если что-то не получается, надо очень постараться, и в итоге добьешься желаемого результата.

Актриса вспоминает, что перед бракосочетание ее героини в окружении гостей Юрий Стоянов говорил теплые слова. Глядя на него, она плакала в каждом дубле, несмотря на то что сценаристы на этом отнюдь не настаивали. Речь Юрия Николаевича была столь проникновенной, он так ждал встречи с дочерью всю свою жизнь! В итоге Тодореску рыдала на всех планах.

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Стоянов подошел к ней, похвалил, но при этом заметил, что сначала следует дать оценку происходящему и лишь потом плакать. И это было еще одним уроком мастера.

Обладает комедийным даром

В комедийной картине “Грозный папа” Анастасия сыграла роль Аиды, эксцентричной ведьмы. Тодореску призналась, что обожает этот образ, он точно ее. Она считает, что ей присущ комедийный дар, в ней присутствует жанровость, характерность.

Актриса с нетерпением ожидала подобного проекта, на нем ей удалось “оторваться”. В “Кошке” ей приходилось свою эмоциональность заглушать, а в “Грозном папе” была возможность играть телом, пластикой. Этот процесс был по-настоящему творческим, когда артистка многое предлагала, пытаясь украсить свою роль. Ей повезло, режиссер принял ее дополнения.

При этом в жизни Тодореску не настроена мистически. Ее не интересует астрология и гадания. Но это не мешает ей верить в чудеса, когда происходит нечто глобальное, необъяснимое.

Не боится некрасивости на экране

В фильме “Молоко” Анастасии Тодореску досталась роль кондукторши. Это обычная, не очень привлекательная, не гламурная девушка. На вопрос корреспондента, не опасается ли актриса быть на экране некрасивой, она отвечает отрицательно. Более того, она считает это классным.

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Чем больше она удаляется от привычного образа, тем ей интереснее. Ей нравится быть совсем не похожей на саму себя, как будто превращаться в другого человека. Поэтому Анастасия приветствует подобные эксперименты, когда актер отходит от себя по максимуму.

Не берется никого судить

Актриса считает ошибочным довольно распространенное мнение: у красивой девушки нет никаких проблем. Некоторым представляется, что ей жить очень просто, все окружающие у ее ног. На самом деле это совсем не так. Если внешне привлекательная особа без царя в голове, красота ее не спасет.

Если взять, например, девушек, которые находятся на содержании у богатых мужчин, то со стороны может показаться, что они вполне счастливы. Но неизвестно, что ежедневно лежит у них на душе, какие чувства им приходится испытывать. Ведь они могут страдать, но при этом иной жизни не знают или не хотят знать.

Анастасия не берется никого судить. У каждого человека свои причины, свои обстоятельства. А в высказываниях нужно быть осторожным, потому что мы не знаем, что находится за красивой картинкой.

Нравится бросать вызов себе

В картине “Игра на выживание” Тодореску снималась с большим удовольствием, хотя экстремальных ситуаций там было предостаточно. Актриса участвовала в съемках двух сезонов. Это проект для нее весьма значимый. Он вызвал у зрителей огромный интерес, полюбился им, и было решено выпустить следующий сезон. Анастасия заявляет, что, снимаясь в кино, она просто жаждет преодолевать многочисленные препятствия – морального и физического плана. Ей нравится бросать себе вызов.

Артистка отметила, что первый и второй сезоны кардинально отличаются друг от друга, они абсолютно разные. Первый, 12-серийный, снимался в Абхазии. Он характерен движением по горам и лесам, сквозь дожди и туманы. Приходилось прыгать с вертолета, погружаясь в ледяные реки, были и жара, и холод.

Остались теплые чувства

При этом для Анастасии дело осложнялось тем, что у нее были тяжелые дреды, причинявшие ей боль. Их вес – около полутора килограммов. Пропитавшись водой в речке, они, естественно, утяжелялись. Артистке казалось, что ее постоянно кто-то тянет за волосы. Ими она терлась о стены. Гримеры по ее просьбе делали ей массаж, чтобы ослабить неприятные ощущения.

Случались очень ранние подъемы, однако Тодореску это нравилось, поскольку она понимала смысл происходящего. Практически все актеры, пришедшие на первый сезон, – это молодежь, не имевшая за плечами больших проектов. У ребят горели глаза, они мечтали “порвать” всех и вся. Иногда приходилось находиться в палатках, в сырой одежде, а вокруг бродили медведи. Но при этом никто не ныл, оказавшись в полевых условиях. Съемки в том сериале Анастасия вспоминает с самыми теплыми чувствами.