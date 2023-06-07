 

Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео

07.06.2023, 15:20, Разное
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В феврале 2023 года российская певица Ольга Орлова стала матерью в возрасте 45 лет. Рождение ребенка в таком возрасте безусловно обсуждала вся страна, а у Орловой стало в несколько раз больше подписчиков.

Бывшая солистка “Блестящих” не стала скрывать дочь Анну от публики и активно делится опытом материнства в своих соцсетях. На днях Ольга Орлова показала трогательное видео с малышкой. На кадрах певица нежно общается с крохой, держа ее на руках.

Ведущая “Дома-2” называла дочку по имени, а та тянула к ней свои ручки. Таким образом Ольга Орлова прямо дала понять критикам, что у нее прекрасные отношения с дочкой. Ранее злопыхатели упрекнули певицу в соцсетях за то, что она редко нянчится со своей новорожденной дочерью и постоянно ездит то на встречи с подругами, то в салоны красоты.

Напомним, Ольгу Орлову подозревали в том, что она могла родить не самостоятельно. Якобы живот у нее был накладной, а ребенка ей вынашивала суррогатная мама. Однако певица отвергла все сомнения и резко ответила на подобную критику в свой адрес. Она в грубой форме заявила, что не понимает, почему к ней до сих пор цепляются с дурацкими расспросами и претензиями.


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