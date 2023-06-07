Ученые нашли идеальный завтрак для диабетиков



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В недавнем исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания, ученые сообщают, что низкоуглеводная диета приводит к снижению постпрандиальной глюкозы на 74% и более низкой гликемической изменчивости у диабетиков 2 типа по сравнению с теми, кто практиковал стандартную диету с низким содержанием жиров.

Вариабельность гликемии и постпрандиальное повышение уровня глюкозы в крови являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у людей с диабетом 2 типа (СД2). Точно так же ежедневные колебания уровня глюкозы в крови, включая гипер- и гипогликемию, могут увеличить риск осложнений диабета.

Потребление углеводов вызывает быстрое повышение уровня глюкозы в крови у лиц с СД2, особенно по утрам. Таким образом, одним из потенциальных и простых решений может быть снижение содержания углеводов только в одном приеме пищи в день, например, в завтраке, у людей с диабетом без изменения макронутриентного состава других приемов пищи.

Чтобы подтвердить или опровергнуть данное утверждение, ученые провели 12-недельное рандомизированное контрольное исследование, целью которого было определить, может ли завтрак с низким содержанием углеводов улучшить контроль уровня глюкозы у людей с СД2 по сравнению с завтраком с низким содержанием жиров.

Всего в исследовании принимали участие 127 человек, отобранных по определенным критериям, при этом средний возраст участников составил 64 года, больше половины из них были женщины.

Результаты исследования подтвердили предположение, что ограничение углеводов улучшает гликемический контроль у людей с СД2. Хотя первичный результат текущего исследования существенно не отличался между двумя группами участников, многие другие показатели мониторинга глюкозы были лучше в группе низкоуглеводного завтрака по сравнению с группой завтрака с низким содержанием жира в течение периодов мониторинга.

В целом, результаты исследования показывают, что употребление низкоуглеводного завтрака может быть простой и более эффективной диетической стратегией, которая помогает снизить общее потребление углеводов и улучшить несколько переменных мониторинга уровня глюкозы у людей с СД2 по сравнению с потреблением завтрака с низким содержанием жиров.