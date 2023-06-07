«Ищите себе другое место»

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Жители сгоревшего курганского поселка Смолино уже не его жители? Власть отказывается восстанавливать дома.



Последствие пожара. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В начале мая в результате стихийных пожаров сгорели сразу несколько поселков в Курганской области (тогда погибли 20 человек). Как рассказали «Новой» погорельцы Смолина, первоначальные заверения властей о том, что поселок будет восстановлен на том же месте за бюджетный счет, немного успокоили потерявших все людей. «Это будут типовые дома! На ваших же земельных участках», — уверяла чиновница. Даже разгребая золу, оставшуюся от домов, жители поселка рассказывали журналистам, что они планируют переделать в этих «типовых домах», описывали будущие дома мечты, которые вырастут на месте прежних, сгоревших.

Однако вскоре после пожара в Смолино прибыл заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Владимир Архипов. В ходе встречи с жителями он заявил, что восстановление жилых домов в поселке невозможно. В качестве главной причины чиновник указал, что населенный пункт находится в затопляемой зоне реки Тобол, так что разрешений на строительство жителям выдаваться не будет.

Чиновники предложили жителям переехать в поселок Зайково, что неподалеку от главного городского кладбища. А на месте сгоревшего поселка Смолино возможно будет только приусадебное хозяйство.

Но если от сгоревшего Смолина до центра Кургана всего около четырех километров, то от поселка Зайкова — все 20. Многим это не нравится.

— В сгоревшем доме, кроме меня, проживала дочь, у нее ребенок инвалид. А также моя мама, ей 92 года, — рассказала одна из местных жительниц Ирина Черных (имя изменено). — Мама в больнице Мы договорились ей пока не говорить, что дом сгорел, иначе ее удар хватит. Думали: получим деньги, отстроимся… А оказалось, что дома здесь теперь не будет.

Недоумение погорелицы вызывают особенности документооборота в администрации города и объяснения властей, что пожар не только уничтожил поселок, но и внес коррективы в прежние результаты работы мэрии:

— Наша соседка только осенью достроила, все в ипотеку. Там все официально: деньги, документы, разрешение на строительство им выдали в 2020-м. И вот когда Архипов приезжал к нам сюда, я его так и спросила: если у людей разрешение на руках на строительство в этом месте, и ни о какой затопляемой зоне в нем речи не идет, — то как же эта зона вмиг стала затопляемой? Он знаешь, что мне ответил? Говорит: это разрешение было выдано незаконно! Вот как!

Власти сами же признаются, что выдавали подложные документы. Сами штампы ставили, и все всё знали, еще тогда. А где тогда прокуратура?! — недоумевает Ирина.

По словам женщины, несмотря на продолжающуюся расчистку завалов и запрет на строительство домов, в поселок совсем недавно проложили новую асфальтовую дорогу. А компания «Ростелеком» начала работу по восстановлению сетей. Это, конечно, вызывает вопросы: многие думают, что лакомая земля Смолина уйдет под элитную застройку.

— Я к Ситниковой (мэр города Кургана. — Ред.) обратилась, спрашиваю: как же так? Дома строить не разрешаете, а дороги и интернет проводите. Для кого?! Она мне говорит, что поселка не будет, а будет СНТ, и что на всех курганских дачах должен быть интернет, вот оно как… — разводит руками женщина.

На фоне неразберихи по поселку начали расползаться слухи о якобы появившихся в городе тюменских застройщиках. О гостях, приезжающих в сгоревший поселок Смолино, мне рассказал местный житель Николай:

— Неделю назад, кажется 20-го или 22-го, где-то часов в восемь, когда все разъехались, приперлись сюда люди. Кто такие — непонятно. Но видно, что при деньгах: и машина такая навороченная, и сами… Видно, что не пролетариат. И вот они что-то ходили фотографировали вместе с администрацией, что-то обсуждали. И когда первый раз мэр к нам приехал, я их тоже видел. Кажется, что-то мутят.

Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию жителя о вечерних визитерах официально мне не удалось. В администрации настаивают, что, скорее всего, за потенциальных застройщиков в сгоревшем поселке приняли членов экспертизы, занимающихся подсчетом ущерба. Этот подсчет еще не окончен.

Вместе с тем на прошлой неделе появилась информация, что владельцы дачных домов уже начали получать первые деньги в счет утраченного имущества.

«Выплаты в 100 тысяч рублей за утрату недвижимости в результате ЧС 7 мая на территории СНТ получили более 80 человек. Начали выплаты по 300 тысяч собственникам, потерявшим единственное жилье, которое находилось на садовом участке», — написала глава города Елена Ситникова на своей странице.

«Хотелось бы еще раз акцентировать внимание жителей на том, что сертификаты, которые они получили, — это не деньги на строительство домов. Уже доводится слышать возмущение, что вот, дескать, получили 200 тысяч — и стройтесь. Нет, это не так. Данные средства — это всего лишь меры поддержки от правительства региона. Дома для тех, кто потерял единственное жилье, будут строиться. Но в другом месте», — пояснили в администрации Кургана неофициально.

Назвать общее число пострадавших и утративших «единственное жилье» наш источник при этом отказался.

О приблизительном количестве пострадавших от пожаров в Курганской области можно судить по заявлению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который сообщил, что 2,5 тысячи человек уже получили компенсации.

В настоящее время большая часть погорельцев располагается в детских оздоровительных лагерях, живут на съемных квартирах либо обосновались у родственников. Полным ходом идет восстановление документов. Однако все без исключения наши собеседники уверены, что вернуться к прежней жизни, которая была у них до 7 мая, уже не получится, и впереди их ждет очень много препятствий, главное из которых — попытки проблему замять.

Отчаявшиеся жители Смолина даже записали песню о своем сгоревшем поселке — но пытка распространить ее по официальным городским пабликам, по словам погорельцев, встретила противодействие со стороны администраторов.

Никита Телиженко

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