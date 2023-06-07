 

Путин допустил рост ВВП России в этом году на 1-2%

07.06.2023, 15:03, Разное
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Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года ВВП РФ может вырасти на 1 – 2%, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики. Об этом говорится в его послании участникам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля. Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

Путин считает, что крайне важно максимально использовать возможности новых технологий и добиться финансового и технологического суверенитета. Он отметил, что важно улучшить инфраструктуру и выстроить “оптимальную логистику и сотрудничество”. Президент хочет сократить бедность и неравенство. По оценкам экспертов, темпы роста мировой экономики в 2023 году замедлятся, в то время как российский ВВП может увеличиться на 1-2%.

Президент также отметил, что стимулирование рынков труда является одним из его главных приоритетов. Владимир Путин заявил, что “партнерство бизнеса и государства необходимо для внедрения “бережливого производства”, модернизации предприятий”. Президент также подчеркнул необходимость отладки “системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствования национальной службы занятости”.

По данным Министерства экономического развития РФ, ожидается, что к 2023 году рост российского ВВП превысит 1,2%. Прогноз Центрального банка указывает на то, что внутренний спрос будет оказывать основное влияние на экономическое развитие в 2023 году. Центральный банк также ожидает усиления инфляционного давления в экономике летом 2023 года.


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