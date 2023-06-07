Жители Дальнегорска возмущены опасным состоянием детских площадок

Жители Дальнегорска обвинили администрацию главы городского округа Александра Теребилова в безразличии к подрастающему поколению. Чиновников не заботит состояние детских площадок, а некоторые объекты и вовсе опасны для детей.

Telegram-канал Administration_Dalnegorsk опубликовал жалобу от жительницы Дальнегорска. Женщина рассказала об ужасном состоянии детской площадки, расположенной в парке «Березка».

«У нас на прогулке очень много деток до 2,5 лет. А то, что осталось от горки, это сплошные дыры. Мамы, если гуляют в одиночку, с двумя детками, не в силах уследить за двумя сразу, чтоб ребёнок не упал. Также детки бегают, а в покрытии имеются огромные ямы (для их ножек они огромные). Очень опасаемся и бегаем следом за ними», — возмутилась местная жительница.

Женщина подчеркивает, что все прекрасно понимают: на месте разломанных объектов не поставят ничего. Она попросила обратить внимание на опасный объект и заделать дыры, из-за которых маленькие дети при игре могут получить травмы. Также горожанка обвинила чиновников в безразличии к подрастающему поколению. В подтверждение своих слов местная жительница предоставила фотографии.

«Как мы, мамочки, понимаем, разломанные «аттракционы» убрали, и на их место ничего уже не поставят. Но дети бегут на полюбившуюся им уже опасную горку. Очень хотелось бы, чтоб эти две дыры в ней и ямы на земле заделали. Ведь они так опасны для малышей. Только вот администрации нет до этого никакого дела, что очень печально. А на нашем районе это единственная горка, где маленький (очень маленький) ребёнок может самостоятельно забраться и скатиться, не ударив пятую точку о землю, так как на всех улицах стоят горки-гиганты-убийцы для наших малышей», — указала женщина.

Отметим, что сломанные площадки могут представлять серьезную опасность для здоровья подрастающего поколения. Дети во время игры могут не заметить огромные дыры в покрытии, что может привести к переломам и другим травмам. Помимо того, при использовании сломанной горки дети могут упасть с высоты и также получить повреждения. Однако в администрации Александра Теребилова не обращают внимания на проблемы в городе.

Ранее жители Дальнегорска раскритиковали мэра Теребилова за разрушающиеся памятники героям.