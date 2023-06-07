 

Сбер предлагает бесплатную платформу для синтеза речи

07.06.2023, 13:42, Разное
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Пресс-служба банков сообщила, что Сбер открыл свою платформу синтеза речи SaluteSpeech для всех пользователей.

До этого технология платформ была доступна для использования только юридическими лицами в коммерческих целях. Частным пользователям разрешалось использовать ее только в ограниченных форматах для проектов, не приносящих прибыли.

Интерфейс прикладного программирования позволяет авторам создавать аудиокниги. Блоггеры также могут дублировать аудиоконтент. Например, для быстрой расшифровки интервью.

Новые тарифы доступны для малого и среднего бизнеса. Они могут создавать веб- и мобильные приложения, предварительно записывать телефонные звонки, дублировать материалы презентаций и расшифровывать записи с совещаний.

“Мы хотели облегчить людям доступ к платформе SaluteSpeech, поскольку понимаем важность и востребованность речевых технологий. Все пользователи смогут в кратчайшие сроки реализовать коммерческие и некоммерческие проекты, связанные с генерацией, расшифровкой или транскрипцией речи”, – заявил Денис Афанасьев, директор направления B2B-продуктов компании “Сбербанк Салют”.

Пользователи получат доступ к распознаванию речи в течение 100 минут в месяц и аудиозаписи до 200 000 знаков. Лимит будет продлеваться каждый месяц.


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