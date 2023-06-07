В Рыбинске под мостом перекроют для движения участок Волжской набережной

Это произойдет 9 июня с 00:00 часов до 08:00.

На это время личному автотранспорту будут разрешен проезд с улицы Большой Казанской через круговое движение у Собора для выезда на мост и в город. На это время знаки, запрещающие выезд на мост будут зачехлены, в помощь автомобилистам будут работать регулировщики.

– Перекрытие улицы под эстакадной частью моста связно с монтажом крупногабаритных балок. На проезжей части будет работать тяжелая техника. Аналогичные работы 8 июня проведут и на противоположном берегу на улице Рыбинской, но там есть возможность организовать движение с частичным перекрытием проезжей части, – пояснил Алишер Рустамов, заместитель главы города по архитектуре и градостроительству.

Администрация Рыбинска напоминает, что очередные ночные перекрытия движения по мосту через Волгу на пять ночных смен (с 00:00 до 05:00) планируется с 16 по 20 июня.