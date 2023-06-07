В Рыбинске под мостом перекроют для движения участок Волжской набережной ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске под мостом перекроют для движения участок Волжской набережной

07.06.2023, 14:14, Объявления
Теги: , , ,

Это произойдет 9 июня с 00:00 часов до 08:00.

На это время личному автотранспорту будут разрешен проезд с улицы Большой Казанской через круговое движение у Собора для выезда на мост и в город. На это время знаки, запрещающие выезд на мост будут зачехлены, в помощь автомобилистам будут работать регулировщики.

– Перекрытие улицы под эстакадной частью моста связно с монтажом крупногабаритных балок. На проезжей части будет работать тяжелая техника. Аналогичные работы 8 июня проведут и на противоположном берегу на улице Рыбинской, но там есть возможность организовать движение с частичным перекрытием проезжей части, – пояснил Алишер Рустамов, заместитель главы города по архитектуре и градостроительству.

Администрация Рыбинска напоминает, что очередные ночные перекрытия движения по мосту через Волгу на пять ночных смен (с 00:00 до 05:00) планируется с 16 по 20 июня.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / В Рыбинске благоустроят подъезды к новым участкам, выделенным для застройки

01.06 / O безопасном пребывании на водных объектах

29.05 / Дилерский рынок России: перспективы развития

29.05 / Помощь на колесах: эвакуатор для вашего авто

14.05 / С 16 мая на семь ночей рыбинский мост вновь закрют для движения

03.05 / Рыбинский мост вновь перекроют на семь ночей

19.04 / В Рыбинске с 20 апреля на несколько ночей перекроют Волжский мост

13.04 / Особенности применения радиального шарикового подшипника и где удобнее купить

06.04 / Автосервис «АВАНТ»

06.04 / Пора на фронт!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика