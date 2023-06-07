Мнение: США уступают Китаю

Китайская карточная система ЮнионПэй обогнала американскую Визу по числу транзакций. Казалось бы, удивляться нечему. Против России ввели санкции, мы заменяем враждебную платёжную систему на дружественную, всё объяснимо… Но нет, погодите-ка! Это не про Россию, это весь мир целиком! (ссылка).

Для сравнения, в 2014 году на долю Визы приходились 57% платежей, на долю Мастеркард и прочих американцев — ещё 31%. Один процент американцы от щедрот отдали японской JCB, и, наконец, китайская ЮнионПей занимала всего лишь 10% (ссылка).

Если же мы заглянем ещё на один год дальше в прошлое, в 2013, мы прочтём в Форбс статью под заголовком «Виза и Мастеркард борются за долю в глобальном переходе на пластик». Там говорили о том, что гиганты свирепо делят растущий рынок между собой, и что экспансия, например, в Азию приносит отличные дополнительные доходы. Китайский ЮнионПей автор статьи из 2013 не счёл нужным упомянуть вовсе (ссылка).

Мне этот оптимизм напомнил мысли англичан, начинавших когда-то большую торговлю с Китаем: «если каждый китаец будет носить платье на дюйм длиннее, объемы выпуска ткани в Англии удвоятся». Вскоре выяснилось, что в Китае тоже есть ткачи, а потом британцы смели фигуры со стола, развязали опиумные войны и переключились на грабёж.

Сейчас ситуация аналогичная — Китай, который Америка рассматривала исключительно как свой ресурс, начинает отбирать у неё рынок за рынком, отрасль за отраслью. Китай опережает США в промышленности, опережает в технологиях, сильно теснит на прочих фронтах. Теперь вот дошли и до основы американской мощи — до финансовой системы. На рынке пластиковых карт всего лишь за десять лет тотальное доминирование США сменилось временным паритетом. Я пишу временным, так как ЮнионПей продолжает расти, тогда как американские платёжные системы страдают из-за скверной репутации своего государства и вынуждены уступать.

Мы находимся в точке перелома, когда обе сверхдержавы одинаково сильны. При этом в сознании обывателей, всегда запаздывающем на 10-20 лет, США всё ещё неизмеримо сильнее, тогда как в глазах экспертов США — подстреленная утка, падающая с высоты вниз.

Проблема США в том, что они разжирели, промотались и обросли многочисленными пороками за время своего доминирования. Пока они были первыми, им многое прощалось. Когда США перестанут быть первыми, весь Американский Мир рухнет, начиная с доллара, который безнадёжно зависит от желания иностранцев использовать для расчётов именно его.

Это значит, что у США осталось совсем немного времени, чтобы ситуацию изменить. Если им не удастся в ближайшее время торпедировать Китай Тайванем, они автоматически влетят в тяжелейший сочетанный кризис, который может закончиться чем угодно, вплоть до распада государства и гражданской войны.

Пожалуй, Россия выигрывает при любом раскладе. Если США переводят Тайваньский кризис в острую фазу, они оставляют Украину на произвол судьбы, как Афганистан, и мы с комфортом достигаем всех целей спецоперации. Если США медлят, увязая во внутриполитической борьбе, Китай автоматически вытесняет американцев из мировой политики, и США теряют способность доставлять неприятности нормальным странам.