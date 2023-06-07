“Все, что касается близких, для меня на первом месте” – Варвара Феофанова о семье и карьере, любви к столице и непохожести на героинь

Варвара Феофанова — молодая перспективная актриса, фильмография которой насчитывает чуть больше десяти картин. Зрителям она знакома по таким кинолентам как «Институт благородных девиц», «Мне плевать, кто вы», «1703», «Право на свободу».

О творческой семье

Феофанова признается, что у них семья строителей. И бабушка, и дедушка, а также мама с папой трудились в данной сфере. Однако впоследствии родители выбрали для себя творческую стезю. Мама стала писательницей, папа занимается продюсированием, организацией международных музыкальных фестивалей, а также является директором кинокомпании AMALGAMA STUDIO.

Тетя Варвары — актриса Ирина Феофанова. Именно она помогла племяннице сняться в картине «Правосудие волков». На тот момент Варваре было 14 лет.

Старший брат звезды «1703» работает архитектором и дизайнером, а сестра является сотрудницей продюсерского центра, с котором сотрудничают такие артисты как Мари Краймбрери, Наталия Подольская, Владимир Пресняков, Елка и другие.

О воспитании

Феофанова благодарна родителям за правильное воспитание. Несмотря на то, что семья многодетная, каждый ребенок был при деле. Актриса помнит, как родители одобрили сам факт получения ею первого гонорара и разрешили распорядиться деньгами на свое усмотрение. Варвара тогда приобрела себе ноутбук.

Феофанова признается, что в детстве была очень домашним ребенком. Даже в подростковые годы она не протестовала, не бунтовала, не хулиганила и не связывалась с плохими компаниями. Процесс сепарации от родителей произошел только в студенческие годы и оказался достаточно болезненным: случались и панические атаки, и депрессии. К счастью, Варваре удалось стабилизировать свое эмоциональное состояние.

О музыке и спорте

Феофанова признается, что ее папа — большой меломан. Каждое утро он ставил ту или иную пластинку, тем самым прививая детям хороший музыкальный вкус. Варвара посещала музыкальную школу, но так ее и не окончила. Зато уже будучи студенткой, самостоятельно освоила игру на саксофоне.

С детства Феофанова занималась танцами и планировала стать хореографом. Увы, задуманное не осуществилось из-за того, что Варвара получила травму. Тогда для себя она выбрала актерство и поступила с первого раза в Школу-студию МХАТ.

О кино и театре

Варвара признается, что не может ограничиваться одними только съемками в кино. Для нее жизненно важно поддерживать себя в тонусе с помощью театра. Актриса поясняет, что в кино нужно выдавать конкретный результат. Театр же дает возможность исследовать, изучать, экспериментировать. Только здесь можно держать в тонусе свой актерский организм.

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Также немаловажным является непосредственный контакт с аудиторией. Феофанова отмечает, что этот обмен энергией со зрителями очень важен для артиста.

О своих ролях и проектах

Варвара признается, что хочет гордиться тем, что делает. Пока ей не стыдно ни за одну свою роль. И пускай картины с ее участием не слишком проходные, тем не менее, они предназначены для разных поколений.

Актриса считает, что ее персонажи, даже негативные, на самом деле хорошие. Несмотря на «лирическую внешность», Феофановой хотелось бы сыграть шпионку или спецагента.

Если проанализировать роли Варвары в «1703» или «Мне плевать, кто вы», то можно увидеть, что она играет саркастичных, ироничных, где-то язвительных героинь. При том, что в жизни Феофанова совершенно другой человек: она мягкая, нежная, добрая, кроткая, совсем не эксцентричная.

Варвара признается, что играть героинь, которые являются полной противоположностью по характеру, всегда интересно. Если бы она ждала только лиричных героинь, то ей негде было бы реализовать свой актерский талант, поскольку таких ролей мало.

О раннем замужестве

Феофанова признается, что даже в школьные годы не страдала от дефицита мужского внимания. Порой ей даже приходилось «отшивать» назойливых кавалеров. С будущим мужем Артемом она познакомилась в институте. Два года они дружили, а на третьем курсе стали встречаться. Поженились и даже повенчались, когда Варваре было 20 лет. Кстати, Артем Дубра — тоже сейчас актер, как и Феофанова.

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Варвара признается, что ее муж воспитывался в системе традиционных ценностей (у него мама учитель, а папа военный), поэтому было очевидно, что долгого сожительства не будет. Пусть Артем и нечасто дарит цветы жене, и не делает каких-то широких жестов, но своим трепетным отношением и поступками он показывает глубину своих чувств.

Варвара признается, что иногда они ссорятся, но это бывает нечасто, не на постоянной основе. Супруги стремятся улаживать разногласия путем конструктивного диалога.

О сыне

В 25 лет Феофанова родила сына Григория. Сейчас мальчику два годика. Беременность протекала легко, поэтому актриса отмечает, что не прочь бы повторить. Родители-актеры часто берут ребенка на спектакли, в театр. В то же время Варвара считает, что не будет настаивать на том, чтобы сын пошел по их стопам: выбор профессии останется за ним. Уже сейчас Григорий отличается коммуникабельностью, артистичностью.

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Феофанова признается, что материнство помогло ей избавиться от саморефлексии. Она перестала переживать относительно того, плохо или хорошо она сыграла, например. В то же время именно после рождения ребенка к Варваре пришло осознание того, что актерство является ее предназначением.

О балансе между карьерой и личной жизнью

Феофанова признается: все, что касается близких и семьи, для нее на первом месте. По словам актрисы, к бытию она относится ответственно. Карьера играет немаловажную роль в жизни Варвары, но в ту или иную роль она не погружается так, чтобы потерять голову. Для нее пример высшего профессионализма — это когда актер играет на разрыв аорты на сцене, плачет, кричит и т.д., а, выходя за кулисы, тут же начинает улыбаться и демонстрирует полное спокойствие и уравновешенность. Феофанова тоже стремится к тому, чтобы «переключаться» таким образом и не воспринимать работу и роли близко к сердцу.

О возрастных актрисах

Сейчас Феофановой 27 лет. При этом она выглядит лет на десять моложе. Актриса признается, что в реальной жизни ее легко спутать с подростком: тем более, что она предпочитает носить удобную одежду в спортивном стиле.

Пока есть молодость — есть и предложения о съемках в кино. В то же время многие актрисы с возрастом начинаю панически бояться постареть. Феофанова признается, что знает таких актрис. По мнению Варвары, нужно стараться принимать себя такой, какая есть. В пример она приводит Ольгу Лапшину. Эта актриса настолько органична в своем возрасте, настолько получает от работы удовольствие, что вряд ли может пожаловаться на невостребованность в профессии.

О любви к столице

Актриса родилась, выросла и по сей день живет в Москве. Неудивительно, что российская столица для нее — любимый город. Феофанова признается, что любит районы, связанные с приятными воспоминаниями. Например, Камергерский переулок, где находится Школа-студия МХАТ. Также ей нравится Марьина Роща, ведь в этом районе они с мужем прожили первые годы после окончания института, а также провели карантин во время пандемии. Что касается нелюбимого района, то для знаменитость это ВДНХ. Ее почему-то пугает «Рабочий и колхозница».

О хобби и увлечениях

В планах у Феофановой — окончить курсы вождения и подтянуть английский язык. Ей нравится читать, но книги она берет с собой только в случае дальних переездов: чтобы было, чем заняться в дороге. С мужем они перед сном любят посмотреть фильмы или сериалы. Правда, актриса признается, что чаще всего засыпает во время такого время провождения.

Идеальный отдых, по мнению знаменитости, – это путешествия. У Феофановой остались самые позитивные впечатления от поездки с мужем в Барселону. Также Варвара признается, что со своим театром «Июльансамбль» объездила почти половину России, а также побывала в некоторых европейских странах.