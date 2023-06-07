Пассажиров рейса Air India Дели – Сан-Франциско, приземлившегося в Магадане, разместили в экстренно расконсервированном лагере ГУЛАГа

Пассажиров индийского Boeing-777, совершившего вынужденную посадку в Магадане, под охраной перевозят в пункт временного размещения. Он развёрнут на базе лагеря Севвостлага, который был законсервирован больше 60 лет.

В 9:30 по московскому времени капитан летевшего над Якутией лайнера авиакомпании Air India сообщил о неполадках в работе правого двигателя. Через 25 минут он принял решение о вынужденной посадке и в 11:35 приземлился в Магадане. Посадка прошла благополучно, однако возникла проблема – ни у кого из пассажиров не было российских виз.

– Всего в нашем аэропорту оказалось 232 пассажира и 11 членов экипажа Боинга. Находиться в здании аэропорта они не могут, здесь просто нет места. После консультаций с пограничниками и администрацией области принято решение расконсервировать лагерь Будугычаг и разместить пассажиров там, – сообщила пресс-служба магаданского аэропорта.

Сейчас в аэропорт прибывают автобусы, на которых экипаж и пассажиров в сопровождении пограничников отвезут в Будугычаг. Поездка займёт семь часов, за это время сотрудники ФСИН проветрят бараки и подготовят кухню. Пассажирам с американскими паспортами предстоит пройти фильтрацию на предмет наличия среди них сотрудников ЦРУ.

Продолжить путь в Сан-Франциско пассажиры смогут через две-три недели. Для них уже организовали досуговую программу: всё это время они будут проходить в лагере курс обучения по программе «Разговоры о важном» на английском языке.

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