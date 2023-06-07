 

Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом

07.06.2023, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чаще всего граждане сталкиваются с необходимостью зарегистрировать право собственности на частный дом после его покупки, когда сведения в ЕГРН уже есть, но их нужно изменить. Однако бывают и уникальные случаи, когда право собственности возникает впервые.

Например, гражданин купил участок земли, на котором расположен ранее не зарегистрированный дом. Если не внести сведения в ЕГРН, то недвижимость могут признать самостроем и потребовать снести.

Кроме того, жилье не получится передать по завещанию, заложить в банке, не получится также обратиться в налоговую за вычетом, потому что юридически объекта недвижимости не будет существовать.

Строительство на землях категории ИЖС дает собственнику дома преимущество в виде пониженной налоговой ставки. Однако если он не внесет данные о постройке в ЕГРН, то процент налога возрастет.

Все это свидетельствует о важности регистрации права собственности на частный дом. К слову, в России действует дачная амнистия, позволяющая пройти все процедуры по упрощенной схеме.

Обращаться в компетентные органы за государственной регистрацией права собственности на недвижимость должен, очевидно, будущий собственник или его законный представитель с оформленной доверенностью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Zа Vойну: Генерал Теплинский на фронте

07.06 / Мнение: США уступают Китаю

07.06 / Мнение: О данных британской разведки… На чём «прокололся» Зеленский?

07.06 / Пассажиров рейса Air India Дели – Сан-Франциско, приземлившегося в Магадане, разместили в экстренно расконсервированном лагере ГУЛАГа

07.06 / “Все, что касается близких, для меня на первом месте” – Варвара Феофанова о семье и карьере, любви к столице и непохожести на героинь

07.06 / Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы

07.06 / Zа Vойну: Гиперзвуковой клуб

07.06 / Красный балаяж на каштановые волосы: 10 идей, чтобы изменить свой образ этим летом

07.06 / Инъекции, похудение и не только – эксперт рассказала о преображении российских звезд

07.06 / Осколки смытой жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика