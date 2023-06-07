 

Zа Vойну: Гиперзвуковой клуб

07.06.2023, 11:00, Разное
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На текущий момент в "Гиперзвуковом клубе" официально состоят:

1. Россия – "Кинжал" и "Циркон"
2. Китай – DF-17
3. Северная Корея – "Хвасон 8"
4. Иран – Fattah

В течение 1-2 лет США также войдут в гиперзвуковой клуб. Европейцы планируют войти туда в 2027-2032 годах. Наиболее продвинулась в вопросах планирования разработок Франция.

PS. Кстати, у Израиля, который любит кичится своей высокотехнологичной военной продукцией своего гиперзвукового оружия нет. В отличие от "отсталого" Ирана. С учетом недавнего опыта применения иранских ракет против Израиля во время войны в Газе и известных недостатках израильских систем ПВО, в будущих итерациях конфликта это дает Ирану определенные козыри, не говоря уже о возможности в перспективе рассматривать возможность создания гиперзвуковых ракет с тактическими ядерными боеголовками, в случае, если военно-политическое руководство Ирана решит пойти по пути реализации военной ядерной программы, которая пока формально придерживается "ядерной сделкой", но по факту ничего не мешает Ирану идти дальше по пути обогащения урана. Впрочем, возможно этому также способствуют определенные договоренности Израиля с Россией, которые касаются непоставки некоторых российских вооружений и технологий Ирану в обмен на непоставку крупных партий израильских вооружений на Украину.

PS2. Кстати, вчера Иран снова открыл посольство в Саудовской Аравии. Мир меняется.

Источник: Colonel Cassad


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