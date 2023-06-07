 

Всего за пять месяцев товарооборот между Россией и Китаем вырос на 40%

07.06.2023, 9:45, Разное
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По данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли между Россией и Китаем вырос с января по май на 40,7% до 93,8 млрд долларов. Как пишет ТАСС, таможенные данные свидетельствуют о росте экспорта в Россию из Китая на 75,6%, до 42,95 млрд долларов.

Импорт в Россию за указанный период вырос на 20,4%, до 50,85 млрд долларов. В 2022 году объем торговли между Россией и Китаем достигнет нового рекорда в 190,27 млрд долларов. Это на 29,3% больше. Максим Орешкин, помощник президента России, заявил, что Китай в настоящее время является основным торговым партнером РФ и обогнал Европейский Союз.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, сообщил, что 70% всех трансграничных платежей между Россией и Китаем осуществляются в рублях или юанях.


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