В новой экранизации биографии Пушкина поэт победит на дуэли Дантеса

На «Мосфильме» начались съёмки игрового фильма «Ай да Пушкин», приуроченного к 225-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2024 году.

Картина расскажет о биографии основоположника русской литературы в комедийной форме и в соответствии с требованиями актуальной исторической правды.

Снять фильм, который, по мнению критиков, должен войти в золотой фонд отечественного кинематографа, Минкульт поручил режиссёру Карену Шахназарову – директору крупнейшей российской киностудии и участнику политических ток-шоу.

– В этот раз я решил мелодраму не делать, а сделать комедию. Думаю, именно таким хотел бы видеть себя Александр Сергеевич, – рассказал режиссёр. – Пушкин был не только поэтом и писателем, но и озорным гулякой. Если в реальности его жизнь оборвалась на дуэли с Дантесом, то в нашей картине именно Пушкин победит иноагента. У нас, выдающихся кинематографистов, такой приём называется правдой искусства.

Роль Пушкина, вопреки ожиданиям критиков, сыграет не Сергей Безруков, а Дмитрий Нагиев. Роль его супруги Натальи Гончаровой продюсеры доверили Светлане Ходченковой. Сценаристом выступила главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

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