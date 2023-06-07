65% российских компаний имеют возможность производить импортозамещающую продукцию

Российская промышленность испытывает острую нехватку оборудования, которое может быть использовано для замены импортных товаров, несмотря на потенциал импортозамещения. По данным Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, 65% российских компаний имеют возможность производить импортозамещающую продукцию.

Эксперты опросили более 1000 предприятий из 30 различных регионов. Лидерами по оценке потенциала являются производители фармацевтической продукции (50%). Также электрооборудование (40%) и пластмассы (34%). Автомобили (33%), текстиль (32%), а также компьютеры, электроника и оптические изделия (30%). Предприятия, предоставляющие услуги в секторе добычи полезных ископаемых (8%) или ремонта оборудования (9%), оцениваются как имеющие более низкий потенциал.

Только четверть имеет оборудование, эквивалентное зарубежным аналогам. Наиболее распространенными отраслями являются добыча нефти и газа (90%) и химия (35%). При этом 65% промышленных компаний в значительной степени зависят от импортного оборудования: 47% – в очень высокой степени и 18% – в крайней степени. Высокий уровень зависимости отмечается в угледобывающей промышленности (36%), полиграфической (40%), текстильной (39%) и деревообрабатывающей (35%) отраслях.

В ближайшее время можно отказаться от импорта оборудования, сырья и технологий. 60% компаний могут отказаться от их принятия на срок до трех лет вперед. Еще 18% считают, что отказ невозможен, и менее 10% уверены в возможности полностью перейти от импортных комплектующих.

Более половины фирм считают эту процедуру сложной. Типографии (80%), предприятия компьютерной, электронной и оптической техники (72%), текстильной промышленности (71%), транспортные средства (70%), а также производители лекарств (70%) рассказали о больших трудностях.