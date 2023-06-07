65% российских компаний имеют возможность производить импортозамещающую продукцию
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российская промышленность испытывает острую нехватку оборудования, которое может быть использовано для замены импортных товаров, несмотря на потенциал импортозамещения. По данным Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, 65% российских компаний имеют возможность производить импортозамещающую продукцию.
Эксперты опросили более 1000 предприятий из 30 различных регионов. Лидерами по оценке потенциала являются производители фармацевтической продукции (50%). Также электрооборудование (40%) и пластмассы (34%). Автомобили (33%), текстиль (32%), а также компьютеры, электроника и оптические изделия (30%). Предприятия, предоставляющие услуги в секторе добычи полезных ископаемых (8%) или ремонта оборудования (9%), оцениваются как имеющие более низкий потенциал.
Только четверть имеет оборудование, эквивалентное зарубежным аналогам. Наиболее распространенными отраслями являются добыча нефти и газа (90%) и химия (35%). При этом 65% промышленных компаний в значительной степени зависят от импортного оборудования: 47% – в очень высокой степени и 18% – в крайней степени. Высокий уровень зависимости отмечается в угледобывающей промышленности (36%), полиграфической (40%), текстильной (39%) и деревообрабатывающей (35%) отраслях.
В ближайшее время можно отказаться от импорта оборудования, сырья и технологий. 60% компаний могут отказаться от их принятия на срок до трех лет вперед. Еще 18% считают, что отказ невозможен, и менее 10% уверены в возможности полностью перейти от импортных комплектующих.
Более половины фирм считают эту процедуру сложной. Типографии (80%), предприятия компьютерной, электронной и оптической техники (72%), текстильной промышленности (71%), транспортные средства (70%), а также производители лекарств (70%) рассказали о больших трудностях.
Смотреть комментарии → Комментариев нет