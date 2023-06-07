Френч-каре, косички и пучок-хаос: летние короткие прически для девушек с супер-вьющимися волосами

Девушкам с сильно вьющимися волосами иногда бывает сложно подобрать себе модную короткую прическу. Такие пряди непредсказуемо ведут себя во время стрижки. Нередко локоны превращаются в пышный беспорядок. Однако существуют стрижки и укладки, которые подчеркнут текстуру ваших завитков, но не придадут им бесформенный вид. В статье мы приведем летние короткие прически для девушек с вьющимися волосами на лето 2023 года.

Обвяжите волосы шарфом

Если вы не выбрали себе подходящую прическу, то просто обвяжите волосы шарфом с ярким рисунком. Выпустите несколько прядей для визуального интереса.

Пикси

Сделайте короткую стрижку пикси, но оставьте длинные локоны на макушке. Это отличный стиль для лета. Укладывайте завитки несмываемым кремом.

В африканском стиле с кудрявой челкой

Сейчас в моде большой объем и кудри. Сформируйте из своих естественных локонов прическу в стиле афро. Дополните ее кудрявой челкой.

Френч-каре

Подстригите вьющиеся волосы до длины френч-каре и носите их распущенными. Следите. чтобы пряди были всегда увлажнены. Используйте несмываемый кондиционер и крем для завивки.

С банданой

Если вы хотите подчеркнуть локоны, но при этом сделать свой стиль более интересным, наденьте на голову шелковую бандану. Соберите задние пряди и выпустите передние кудри.

Завитки для обрамления лица

Если ваши волосы достаточно длинны, то соберите их в хвост или пучок. Выпустите несколько передних прядей, чтобы они обрамляли лицо.

Пузырьковая коса

Соберите волосы в пузырьковую косу. Вы можете оставить несколько завитков около лица, чтобы еще больше подчеркнуть свои кудри.

Боковые косички

Заплетите косички по бокам назад. Такая укладка придаст вашей шевелюре вид прически “кефаль”. Чтобы сделать прическу еще более эффектной, сделайте двойные боковые косы. Вы также можете покрасить свои локоны в модный цвет.

Пучок-хаос

Соберите волосы в пучок-хаос, но оставьте челку свободной. Такая прическа поможет вам создать непринужденный образ и при этом покажет ваши локоны во всей красе.

Локоны на затылке

Зачешите назад переднюю часть ваших локонов и закрепите ее заколкой на затылке. Оставьте остальные пряди распущенными, чтобы придать прическе потрясающий вид.

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Челка с зачесом назад

Если локоны постоянно падают на лицо, то зачешите челку назад и закрепите заколкой. Это сделает вашу прическу более аккуратной и интересной, при этом кудри останутся видимыми.

Супер-короткая пикси

Ультракороткая стрижка пикси красиво смотрится на вьющихся волосах. Вы можете дополнить ее окрашиванием в модный цвет. Используйте гель для укладки, чтобы придать локонам форму.

Маленький пучок на макушке

Чтобы убрать кудрявую челку с лица, завяжите ее в пучок на макушке. Эта милая прическа позволит вашим локонам свисать, не попадая в глаза.

Объемный пучок на макушке

Соберите все локоны в пучок и закрепите их на макушке. Вы получите объемную и очень привлекательную прическу.

Космические пучки

Соберите кудрявые волосы в космические пучки. Закрепите их декоративными резинками для волос.

С заколками по бокам

Если ваши короткие локоны трудно уложить, то воспользуйтесь старым надежным способом. Закрепите их заколками по бокам. Эти аксессуары не только функциональны, но и могут украсить вашу прическу.

Заключение

Сильно вьющиеся волосы часто бывают непослушными. Но эти прически подчеркнут все достоинства вашей шевелюры и придадут ей аккуратный вид.