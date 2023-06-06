С костюмом, рубашкой или жилетом: как носить шорты на работу все лето

Если в вашем офисе не придерживаются слишком строгого дресс-кода, то вполне можно носить на работу вместо брюк, юбки или платья шорты. Отличным решением станет наряд, выполненный из легких летних тканей, таких как лен и хлопок, чтобы выглядеть превосходно и при этом чувствовать себя комфортно. Вот несколько отличных вариантов нарядов с шортами, которые отлично подойдут для создания офисного стиля.

С синей рубашкой (главное фото)

Чтобы создать красивый деловой образ, стоит надеть рубашку светло-голубого оттенка. Стоит сочетать ее с широкими шортами нейтрального светлого цвета, например кремового или бежевого, чтобы сделать образ более привлекательным. Также потребуется несколько красивых и модных аксессуаров.

Костюм

Шорты длиной до колен, как правило, беспроигрышный вариант для офиса, особенно в сочетании с балетками, лоферами или туфлями и подходящим по цвету блейзером.

Чтобы сделать образ деловым, но в то же время непринужденным, стоит надеть под низ простую футболку. Для создания более формального наряда лучше выбрать блузку с рюшами.

С легким свитером

Летом теплые вязаные трикотажные изделия будут совершенно неуместными. Вместо этого стоит выбрать легкий вязаный свитер, в котором можно будет чувствовать себя комфортно и выглядеть элегантно.

Также стоит надеть шорты, выполненные из искусственной кожи. Это поможет сделать образ просто невероятным благодаря сочетанию различных текстур. Дополнить наряд можно стильными аксессуарами.

Красивый летний комплект

Для создания красивого летнего образа, который идеально подойдет для офиса, лучше всего выбрать комплект, состоящий из блейзера и шорт, выполненных из твида. Интересно выглядит облегающий укороченный пиджак.

Хорошо будет смотреться костюм с оригинальным узорчатым принтом. Дополнить все это можно рубашкой, и в итоге получится деловой повседневный образ, который будет выглядеть просто фантастически. В качестве обуви можно выбрать туфли, лоферы или удобные кроссовки.

С жилетом

В некоторых офисах вполне приемлемо носить только жилет, надетый на голое тело, и шорты. Это выглядит смело и несколько дерзко.

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Можно выбрать как укороченный жилет, подчеркивающий талию, так и более удлиненную и свободную модель. При желании можно надеть под низ топ или же блузку.

Придерживаться основ

Если в офисе совершенно неприемлемы слишком непринужденные и повседневные наряды, стоит надеть белую рубашку на пуговицах и шорты до колен темного цвета, например темно-синего или темно-зеленого.

Это поможет создать стильный и профессиональный образ, чтобы выглядеть просто фантастически. Чтобы внешний вид был более притягательным, стоит дополнительно выбрать модные аксессуары.

Летний белый наряд

Несмотря на то что наряды светлых тонов являются не самым лучшим вариантом, если ездите на общественном транспорте, выглядят они действительно потрясающе.

Можно надеть на работу рубашку на пуговицах, шорты до колен, высокие носки и удобную обувь, например кроссовки. В итоге получится смелый образ, который все же будет в полной мере соответствовать деловому повседневному стилю.

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Стоит подчеркнуть талию ремнем контрастного цвета – и можно отправляться на работу. Легкий кремовый тренч поможет красиво дополнить наряд, чтобы выглядеть действительно фантастически. Кроме того, это позволит чувствовать себя комфортно, если на улице прохладно.

Добавить галстук

Монохромная одежда может быть довольно интересной, когда речь идет о шортах и создании строгого офисного стиля. Хорошо будут смотреться шорты с рубашкой и пальто, выполненными в одной цветовой гамме.

При желании можно несколько разнообразить свой образ, добавив полосатый или узорчатый галстук.

Использовать смелые узоры

Шорты с красивым рисунком отлично подойдут для офиса. Особенно интересно они смотрятся в сочетании с топом с длинным рукавом нейтрального цвета.

Клетка, полоска или узор “гусиная лапка” яркого оттенка — идеальный вариант принтов. Также при желании можно выбрать более смелые узоры, такие как сердечки или рисунок в морском стиле.

С рубашкой

Шорты карго будут отлично смотреться с рубашкой. Это интересное решение для создания делового офисного стиля.

Лучше всего выбирать структурированный наряд для получения более стильного образа.