«Живут, как на курорте»?

Главы муниципалитетов Воронежской области бьются за бюджетные транши «на беженцев», которым не рады местные жители



Встреча первого поезда с беженцами из Донецкой народной республики (ДНР) на железнодорожном вокзале «Воронеж-1». Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежская область, крупнейший приграничный регион России, с начала проведения СВО по март 2023 года принял порядка 43 тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса, части Запорожской и Херсонских областей.

Сейчас в 100 пунктах временного размещения (ПВР) региона находится более 6,4 тыс. человек. Эта цифра была озвучена губернатором региона Александром Гусевым в апреле 2023 года в ходе его отчета перед областной думой. Глава региона отметил, что за счет средств областного бюджета единовременную материальную помощь — 10 тысяч рублей — получили более 73 тыс. беженцев, а более 15 тысяч человек — пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми обеспечены социальными выплатами.

Сегодня вынужденные переселенцы проживают в большинстве районов Воронежской области, что порой порождает ревность среди глав муниципальных образований, которые начинают меряться друг с другом федеральными траншами.

Вот о чем идет речь. В регионе сегодня насчитывается три городских округа, 31 муниципальный район и 28 городских поселений. А 11 мая 2023 года увидело свет постановление правительства области № 347, в приложении к которому говорится о том, что из резервного фонда правительства РФ с целью возмещения расходов муниципальных образований на размещение беженцев с «присоединенных территорий», выделяется сумма в 165,5 млн рублей.

Она, в свою очередь, дробится на 21 неравную часть, из которой почти 89 млн рублей отдано Воронежу, а остальные деньги поделены между районами и другими городскими округами. Больше всех досталось Рамонскому району — более 20 млн рублей, меньше всех — Каширскому — 197,5 тыс. рублей. Очевидно, что это более-менее пропорционально связано с количеством ПВР, где проживают переселенцы, и их количеством.

Жители региона по-разному относятся к приезжим жителям Донбасса и «новых» территорий РФ. Кто-то нейтрально, кто-то призывает потуже «затянуть пояса» и сообща пережить смутное время. Но большая часть весьма насторожена к новым землякам.

Вот, например, несколько мнений из паблика «НеТипичный Павловск» (Павловскому району перепало на обустройство переселенцев почти 9,5 млн федеральных рублей):

«У нас уже в пгт. Подгоренский шагнуть негде, везде беженцы. Наших детей выселяют с общежитий, а этих туда — где справедливость?»

Сегодня, несмотря на федеральное финансирование проживания переселенцев, в регионе присутствует большая социальная напряженность. Например, отдельные жители самого южного, приграничного Кантемировского района открыто говорят, что переселенцы («официальных» тут осталось меньше 100 человек, не считая тех, кто осел у своей родни) «уже задолбали», «живут, как на курорте», «приходят в столовую и требуют себе отдельных диетических блюд, открыто выражают недовольство, мол, быт у вас плоховато устроен», «удобно устроились — тут тебе и льготы всевозможные, и гражданство получают быстро».

Число переселенцев в регионе постоянно меняется: кто-то возвращается домой, кто-то едет дальше по России, кто-то пытается пустить корни здесь, невольно порождая конкуренцию с местными во всех сферах жизни.

Алексей Ключев

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