 

Диетолог предупреждает, что кофе опасен для здоровья

06.06.2023, 19:40, Разное
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Диетолог Анжелика Дюваль заявила, что чрезмерное употребление кофеиносодержащих напитков может пагубно сказаться на здоровье. Специалисты отмечают, что стимуляторы, такие как кофе, изнашивают нервную систему. Оно также вызывает повышение кровяного давления.

“Теобромин, кофеин и их воздействие на человеческий организм различны. Одно вещество расширяет кровеносные сосуды, а другое сужает их. Все это происходит в течение короткого промежутка времени, что приводит к ухудшению состояния кровеносных сосудов. Кроме того, трудно регулировать кровяное давление”, – пояснила диетолог.

По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания сегодня “помолодели”, но многие пациенты не знают о своих недугах, таких как гипертония и метеоризм. Они продолжают пить большое количество кофе, хотя должны избегать его.

Также отмечается, что кофе, смешанный с сахаром и молоком, приводит к ожирению и проблемам с кожей. Злоупотребление этим напитком может привести к появлению прыщей и кожных высыпаний. Добавление сахара и сиропов также может повысить уровень глюкозы в крови. Эксперт заключает, что оптимальным вариантом является употребление кофе только два-три раза в месяц.


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