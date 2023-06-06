 

Олег Газманов снялся в рекламе «Москвича»: «Я устал от европейских неженок и китайского хлама. Я выбрал русскую машину»

06.06.2023, 19:33, Разное
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Олег Газманов снялся в рекламном ролике нового автомобиля «Москвич», в котором рассказал, почему сделал выбор в пользу отечественного автопрома. В ближайшее время видео начнут транслировать по федеральным телеканалам и на RuTube.

Артист признаётся, что устал от «европейских неженок и китайского хлама». При этом в кадре показывают, как немецкий автомобиль с эмблемой, напоминающей свастику, застряёт в неглубокой луже. Затем показано, как у машины китайской марки JAC на ходу отваливается бампер, отстреливаются колёса, а из-под капота вываливается деталь, напоминающая карбюратор от «Жигулей».

«Вот именно поэтому, – говорит Газманов, – я выбрал русскую машину, сделанную из русского металла. Лужёный кузов толщиной с палец, надёжные механизмы, легендарное качество марки “Москвич”. А ещё – банальное самоуважение».

Затем голос на фоне рассказывает, что над семейством «Москвич-3» трудились лучшие отечественные инженеры, при этом в кадре показывают, как люди в белых халатах переливают жидкости из пробирки в пробирку, а по центру видна полупрозрачная надпись: Shutterstock.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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