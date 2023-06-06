Мнение: Новый Боинг

Если кто еще не понял – сегодня случился очередной «малайзийский боинг», Боинг №2. Причем по своим последствиям этот прорыв плотины будет наверняка тяжелее, чем катастрофа пассажирского лайнера; тут попахивает уже скорее Чернобылем. Хотя бы та же Новая Каховка – город в 44 тысячи населения, сейчас затоплена полностью. А всего затоплено около 80 населенных пунктов. Экологические последствия будут такие, что мало не покажется никому.

Ну и понятно, что теперь начнется очередная вакханалия «версий», как и тогда, в 2014 году. «Версии» будут изобретать все кому не лень, одна головокружительнее и нелепее другой – всё только для того, чтобы скрыть простую и очевидную, ставшую ясной с самого начала, истинную причину. Всё это, правда, только для внутренней аудитории; в мире, понятно, никто и не усомнится в виновности именно России. Во-первых, репутация, во-вторых – плотина находилась под контролем именно РФ. Тут, если уж пытаться переломить мировое общественное мнение, надо бы делать политику максимальной открытости, показать записи ВСЕХ камер, дать опросить ВСЕХ свидетелей, пригласить для расследования всех желающих со всего мира и т.п. – словом, делать то, что РФ делать не будет ни за что (как и с Бучей, как и с Боингом). Все уже проверено, вариантов нет. Будут «генерить» массивы бреда – это всё, на что у нас способны.

Но то, что в руководстве Объединенной Политической Группировки (ОПГ) под началом Кремля взволновались, забегали – видно невооруженным глазом. Вдруг на брифинг в Минобороны приперся лично Шойгу, вдруг он лично ни с того ни с сего стал вдруг называть потери, причем – и российских войск тоже… Что случилось – медведь где-то сдох?

Недавно прочитал интересную версию где-то в Телеграме – про «Россию-спойлера». РФ, дескать, в лице нынешнего бессменного руководства долго пыталась не мытьем, так катаньем пролезть как-то в «мировую элиту», к другим таким же «правильным пацанам» – а когда убедилась, что никто ее пускать не собирается, сказала «Ах, так?!» И с тех пор (примерно с «Мюнхенской речи») выбрала стратегию «Мы будем гадить». То есть как бы – не доводить до мировой войны, но везде и во всем, где только можно, совать палки в колеса всем начинаниям. В надежде, что в конечном итоге мировые «большаки» утомятся – да и пересмотрят свое решение, «допустят в круг».

Из России сделали «государство-спойлер». Однако эффект из этого получился несколько другой, не тот, что ожидался: вместо «допуска в элиту» произошло сплочение ВСЕХ против этой общемировой «старухи Шапокляк». Запада и Востока, Севера и Юга, развитых и развивающихся. Она просто всех достала, наша РФ.

План оказался с изъяном.

Но они продолжат гадить, уже по инерции. Боинг-то сошел с рук – наверняка и плотина сойдет. Повозмущаются – да и забудут. А мы их еще и запутаем! Ха-ха-ха-ха! Нет у них приемов против Кости Сапрыкина! Ха-ха-хахаааа.