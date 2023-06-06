 

Физическая активность помогает с диабетом второго типа

06.06.2023, 18:38, Разное
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Физическая активность – это не только здоровый образ жизни, но и превентивное средство против диабета второго типа. Исследования показали, что регулярный бег может сократить риск появления заболевания на 74 процента.

Диабет второго типа – это заболевание, при котором уровень сахара в крови повышен. Оно может вызывать различные осложнения, такие как проблемы с сердцем, нервной системой, глазами и даже привести к повреждению почек. Поэтому проведение профилактических мер является очень важным.

Физическая активность позволяет организму максимально использовать сахар, содержащийся в крови, для производства энергии. При этом мы укрепляем иммунную систему, сердечно-сосудистую систему, улучшаем настроение и даже нормализуем артериальное давление.

Согласно статистике, люди, постоянно занимающиеся физическими упражнениями, имеют меньший риск заболеть диабетом второго типа по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. Для достижения максимальной пользы от физических упражнений рекомендуется заниматься спортом как минимум 30 минут каждый день.


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