 

У КТ и МРТ имеются существенные отличия

06.06.2023, 18:38, Разное
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Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) – это два метода обследования, которые широко используются в современной медицине. Однако не все знают о том, что отличает эти методы друг от друга.

КТ использует рентгеновские лучи для создания изображения органов и тканей тела. В результате сканирования компьютер обрабатывает данные и создает трехмерную картинку. Метод КТ имеет ряд преимуществ: он быстрее МРТ и подходит для людей, страдающих от заболеваний сердца или легких. Однако КТ использует рентгеновские лучи, что может увеличивать риск рака, особенно у детей.

МРТ же использует магнитные поля и радиоволны для создания подробных изображений органов и тканей. Картинка создается за счет того, что атомы водорода в тканях реагируют на магнитное поле и производят слабые сигналы, которые потом обрабатываются компьютером. Метод МРТ медленнее, чем КТ, но он более точный при изучении мягких тканей, таких как мозг, спинной мозг или мягкая ткань ребер.

Таким образом, КТ и МРТ – это два разных метода обследования, которые подходят для разных целей и условий. Врачи выбирают метод обследования, который максимально соответствует требованиям и необходимостям клиента, учитывая самые разные аспекты: от возраста до индивидуальных параметров здоровья.


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