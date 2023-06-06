Горячий летний тренд: 10 идей текстурированных бобов, которые стоит попробовать в этом сезоне

Стрижка боб является самой популярной прической в мире, которая никогда не выходит из моды. Именно потому выбор в ее пользу станет одним из самых правильных к летнему сезону. Важно выбрать модель прически, которая вам идеально подходит и импонирует. Вот идеи, среди которых наверняка есть ваша прическа.

С детской челкой

Детская короткая челка сегодня в тренде. Если вы хотите прическу, которая является моделирующей, красивой, стильной, креативной и омолаживающей, выбирайте этот вариант. Всем любительницам эпатажа такая модель прически наверняка придется по вкусу.

Короткий многослойный боб

Это очень красивая и практичная стрижка, которая подойдет девушкам с вьющимися от природы волосами. Практичность заключается в простом уходе и отсутствии необходимости часто посещать мастера. Отросшие волосы будут смотреться в прическе не менее привлекательно, чем сразу после стрижки.

Боб балаяж

Важна нет только форма, но и оттенок волос. Боб будет смотреться просто великолепно при любой технике окрашивания. В частности, балаяж сделает прическу еще более объемной, стильной и эффектной.

На тонких волосах

Этот текстурированный боб будет идеально смотреться на тонких волосах. Именно поэтому это очень удачный выбор для представительниц прекрасного пола старшего возраста.

А-силуэта со скошенными слоями

Очень креативная прическа, имеющая оригинальную форму. Ее можно сделать не только на короткие, но и на средние волосы, от этого красота и привлекательность только прибавятся.

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С удлинением

Популярная и любимая многими дамами прическа, которая помогает визуально сузить лицо и отвлечь внимание от второго подбородка. Именно за ее красоту и практичность, а также умение подчеркнуть красоту черт и формы лица ее причисляют к разряду омолаживающих и моделирующих причесок.

Рваный боб длиной до подбородка

Очень удачная прическа для обладательниц тонких волос. Рваный боб смотрится стильно и живо, он поможет вам визуально придать лицу правильную форму, а также прическа является омолаживающей, помогающей «сбросить» несколько лет, а то и десятилетий.

Боб-трапеция

Очень красивая и стильная прическа, являющаяся моделирующей. Вы можете визуально округлить лицо, добавив больше объема на кончиках или сделать его более утонченным, сделав удлинение не очень пышным (оставив не несколько, а один слой с ровным срезом).

Волнистый боб с прерывистыми слоями

Многослойная прическа с ровным срезом и прядями разной длины, благодаря этому волосы кажутся летящими и визуально увеличивается объем.

Волнистые волосы с длинной челкой

На главном фото – отличная прическа для обладательниц густых вьющихся волос. Она идеально подходит для моделирования формы лица, особенно подойдет девушкам с круглыми или квадратными лицами.