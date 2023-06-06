 

Состояние тяжелое – Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию

06.06.2023, 5:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В понедельник, 5 июня, стало известно о госпитализации 84-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сейчас актриса находится в одной из московских клиник. Ей проводят обследование. По данным телеграм-канала Mash, состояние артистки оценивается как тяжелое.

Лидия Николаевна находится в реанимации. Актрису доставили в это отделение во избежание ухудшения ее состояния.
Врачи подозревают, что у бывшей жены Бари Алибасова случился ишемический инсульт. За Федосеевой-Шукшиной наблюдают неврологи.

“360” уточняет, что Лидия Николаевна не обращалась к врачам, и предполагает: она добралась в медучреждение самостоятельно. Также не исключено, что артистка воспользовалась услугой частных медицинских организаций. Может, Федосеевой-Шукшиной, кто-то помог добраться до больницы, ведь она, напомним, якобы в тяжелом состоянии.

Ранее была поставлена точка в квартирном конфликте Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Основатель группы “На-На” откровенно рассказал, как его помощник завладел имуществом артистки. Слова знаменитого и скандального продюсера приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Российские ученые создали самый маленький транзистор в мире

06.06 / Сколько Джиган и Самойлова платят за роскошную недвижимость

06.06 / Стон

06.06 / Apple выпустит самый мощный мини-ПК в истории

06.06 / В моду вернулись джинсовые сумки в стиле 90-х: как стилизовать этот трендовый летний аксессуар

06.06 / От учителя до парикмахера: что надеть на собеседование летом, чтобы выглядеть представительно, но не страдать от жары

06.06 / Apple представила первую в своей истории гарнитуру MR

06.06 / Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы

06.06 / Власти США скрывают правду об НЛО?

06.06 / Как бороться с морщинами без ущерба для здоровья и кошелька: советы косметолога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика