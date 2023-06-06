Zа Vойну: Первая ирано-талибанская телеграм-война не состоялась
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Важная информация для секты свидетелей первой ирано-талибанской телеграмной войны.
Абдул Хамид Хорасани, один из антииранских лидеров талибов, недавно угрожавший Ирану войной и убийствами, впал в кому после несчастного случая.
@parstodayrussian – цинк
Шел по коридору, случайно упал, случайно ударился головой и так 3 раза.
Так что водный нарко-джихад снова откладывается. Столько добротной аналитики про марш на Тегеран пропало.
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Источник: Colonel Cassad
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