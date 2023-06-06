Блестки остаются в тренде на все лето: как сделать стильный сверкающий макияж глаз в стиле диско

В 2023 году в моду вернулся сияющий макияж глаз в стиле диско. Блестки будут оставаться в тренде все лето. Этот мейкап поможет вам создать незабываемый вечерний образ. Он предусматривает сочетание нейтральных оттенков с блестками, которое создает потрясающее покрытие для век. В статье мы приведем несколько идей эффектного сверкающего макияжа в стиле диско и расскажем, как его сделать.

Мерцающий макияж

В этом макияже используется сочетание мерцающих оттенков серебра, которое придает глазам футуристический блеск.

Чтобы воссоздать этот мейкап, начните с нанесения мерцающих белых теней в уголки глаз. Затем возьмите темно-коричневые тона с блестками. Нанесите их на внешние края глаз.

В завершение нанесите на веки мерцающие серебристые тени. Смешайте все оттенки, чтобы придать макияжу естественный вид. Вы можете дополнить мейкап сияющими украшениями для век.

“Кошачий глаз” с бриллиантовым сиянием

Макияж “кошачий глаз” отличается длинной стрелкой на верхнем веке, которая поднимается у внешнего уголка глаз. Он будет выглядеть еще более эффектно, если вы дополните его серебристыми и бриллиантовыми штрихами.

Нанесите на веки основу нейтрального цвета. Нарисуйте жидкой черной подводкой крылышко “кошачьего глаза”. Затем добавьте блестящие тени бриллиантового цвета по краю нарисованного крыла. В завершение нанесите белую блестящую подводку, чтобы очертить внешние уголки глаз.

Тонкое мерцание

Если вам нужен утонченный блестящий образ, то этот стиль для вас. Он выглядит нарядно, но естественно.

Нанесите на веки легкую основу. Затем покройте веки до бровей блестящими светло-серыми или серебристыми тенями с легким мерцанием. Сделайте двойные стрелки “кошачий глаз” и дополните макияж накладными ресницами.

В синих тонах

Блестящие тени отлично сочетаются с четкими синими стрелками в уголках глаз. Этот макияж идеально подойдет для вас, если вы любите яркие тона, которые используются умеренно, но все же заметны.

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Нанесите на веки основу для стойкого эффекта. Затем используйте мерцающие серебристые тени. Если вы хотите придать образу больше гламурности, то добавьте немного блесток.

Возьмите синюю подводку и нарисуйте крыло от внешнего уголка глаза. Добавьте несколько штрихов на нижнем веке.

С крупными декоративными элементами

Этот блестящий образ в стиле диско идеально подходит для вечерних мероприятий. Нанесите на веки мерцающую основу. Затем добавьте крупный блестящий декор в виде звездочек, сердечек или точек.

Чтобы добиться плавного эффекта “кошачьего глаза” без подводки, добавляйте больше украшений по мере продвижения к краю брови. Завершите макияж влажным хайлайтером, чтобы придать коже больше сияния.

Металлический блеск

Придайте образу вечерний вид с помощью этого незабываемого макияжа в стиле диско. Выбирайте тени для век серебристого цвета металлик, которые ярко переливаются.

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Украсьте уголки глаз белыми блестящими тенями. Затем нанесите темно-серебристые тона по прямой линии к внешнему краю век. Оставьте немного незакрашенного места между тенями и бровями, чтобы создать изящный стиль.

Если вы хотите создать более гламурный и нарядный образ, то вместо серебристых тонов используйте цветные тени металлик.

Светящаяся бабочка

Добавьте немного креативности в свой макияж и создайте мейкап с блестками и бабочкой.

Нанесите на веки мерцающие светло-серые тени с голубоватым оттенком. Украсьте уголки глаз мягкими белыми тенями и добавьте немного блесток. С помощью стойкой синей подводки нарисуйте половинки крыльев бабочки по краям глаз с обеих сторон.

Заключение

Блестящий мейкап глаз в стиле диско выглядит очень ярко. Чтобы ваш образ не был избыточным, сделайте остальной макияж приглушенным и сдержанным. Выбирайте нейтральные и пастельные тона помады и румян.