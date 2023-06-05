Правительство Ярославской области утвердило проект объединенной зоны охраны ОКН в пользу застройщиков

Правительство Ярославской области утвердило постановлением № 523-п от 31 мая новый проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославская политика». Как отмечает источник, соответствующая документация даже не направлялась на повторное рассмотрение Федерального научно-методического совета Минкультуры Российской Федерации (ФНМС). При этом большая часть замечаний первого заседания совета фактически были проигнорированы губернатором Михаилом Евраевым и его командой, что ставит под угрозу памятники истории и культуры региона. Судя по всему, интересы застройщиков для местных чиновников оказались в большем приоритете, чем сохранение ОКН.

Авторы публикации считают это плохой новостью для исторического центра Ярославля, так как изменение границ и режимов зон охраны может иметь плачевные последствия. Стоит отметить, что вопрос охранной зоны ЮНЕСКО в регионе обсуждается уже достаточно давно и представленный властями проект объединения зон (ПЗО) неоднократно подвергался критике со стороны депутатов, экспертов различного уровня и неравнодушных граждан.

Напомним, в начале текущего года депутат Госдумы РФ Анатолий Грешневиков обращался к губернатору Евраеву с вопросом по поводу проекта объединения зон охраны ОКН. Он подчеркивал, что документ не учитывает мнение градозащитников и, скорее всего, составлялся с учетом интересов потенциальных застройщиков. Тем не менее, несмотря на критику, угрожающий исчезновением ряда памятников истории и культуры проект был принят.

«В связи с разрешенной немасштабной застройкой может быть нанесен ущерб универсальной ценности объекта всемирного наследия «Исторический центр Ярославля» в его буферной зоне, целостности исторической среды, городским панорамам и видовым раскрытиям на памятники и ансамбли, природному и культурному ландшафту», — констатирует канал «Ярославская политика».

Авторы Telegram-канала называют утвержденный правительством Ярославской области проект «карманным документом застройщиков», обращая внимание на то, что ПЗО разрабатывался на их деньги и заказчиками его корректировки также выступают заинтересованные строительные компании. Все внесенные в данный проект изменения на ряде важнейших участков также были внесены не в пользу уникальных объектов культурного наследия — уверены многие эксперты и простые ярославцы, искренне переживающие за дальнейшую судьбу исторического центра города.

СМИ сообщали, что по итогам минувшего месяца рейтинг губернатора Ярославской области Михаила Евраева показал умеренное падение, что во многом связано с провалом транспортной реформы и задержанием ряда членов его команды, подозреваемых во взяточничестве.