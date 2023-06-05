Скандалы: Недолечить

В регионах аудиторы следят, чтобы больницы не «перелечивали» пациентов

В этом году аудиторы тщательно проверяют региональные государственные клиники – не «перелечивают» ли там пациентов. Врачам поступают негласные указания не назначать лечение сверх протоколов и реже использовать дорогостоящие методы диагностики – всё это нужно для экономии бюджета. Как отмечают сами участники медицинского рынка, в итоге увеличивается нагрузка на врачей, а пациенты тратят свои средства на исследования в частных лабораториях.

В начале года Правительство РФ сообщало о росте на 295 млрд рублей финансирования по расходам на оказание бесплатной медицинской помощи. В 2023-м бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на оплату впервые превысил 3 трлн рублей. В эту сумму входит и повышение зарплат медиков, и увеличение объёма помощи для пациентов, о чём в январе говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Несмотря на увеличение расходов на медицину, в текущем году аудиторы территориальных фондов ОМС начали серьёзные проверки региональных больниц. Как рассказывают «Октагону» представители сферы здравоохранения, порядок проведения аудита стал более жёстким.

– В нашей больнице аудиторы плотно работают, проверяя все траты, бьются буквально за каждую копейку, за каждое назначение пациенту, – делится сотрудник одной из муниципальных клиник в Поволжье.

«Лечить сверх протокола нельзя: если положено назначить два укола, то третий оплачивать уже не будут. Ещё несколько лет назад ситуация была проще, но сейчас нужно экономить на всём».

сотрудник муниципальной клиники

Как отмечают источники издания в Свердловской области, в муниципальных медучреждениях врачам дают негласные указания рачительно подходить к назначению дорогостоящих методов исследования, да и вообще не «перелечивать» пациентов.

– Это сильно усложняет жизнь пациентам. Сейчас большинство пациентов по той же онкологии приходят к врачу в госклинику с кипой исследований, которые делают за свои средства. Конечно, они могут добиваться проведения исследований через участкового терапевта, но сначала нужно пробиться к узкому специалисту и у него уже выбить направление, а это ещё большие траты времени и сил. Поэтому люди в сложных случаях берут всё в свои руки, – поясняет собеседник, знакомый с ситуацией в сфере здравоохранения в регионе.

В профессиональных объединениях врачей государственных клиник эту тему комментируют крайне неохотно, лишь подтверждая закручивание гаек.

По словам экспертов, погоня за экономией средств становится одной из причин повышения нагрузки на врачебный состав, ведь проведение узкоспециализированных исследований на стадии обращения пациента могло бы кратно снизить нагрузку на систему здравоохранения.

– Сейчас на начальном этапе практически никогда не назначают УЗИ, хотя оно помогло бы тому же терапевту поставить качественный диагноз и отправить человека к узкому специалисту в первое же обращение. А сейчас как получается: заболел живот, пациент идёт к терапевту, ему назначают анализы крови и мочи – безусловно, важные исследования, но в данном случае неинформативные, – говорит практикующий врач, не пожелавший афишировать своё имя.

«Чтобы попасть к узкому специалисту, пациент два-три раза навестит терапевта, увеличит и без того высокую нагрузку врача. Эти приёмы тоже нельзя назвать экономией – за каждый ТФОМС будет платить клинике по тарифу».

практикующий врач

Такая ситуация нередко приводит к выгоранию медработников и оттоку кадров.

– У нас много квалифицированных врачей ушло из системы. Нагрузки большие, люди не всегда выдерживают. Плюс часть среднего персонала, который мог бы приходить на помощь, оставляет больницы – кто подписывает контракты и идёт лечить раненых за сотни тысяч рублей, кто просто уходит из профессии. В больницах кадровый голод, – объясняет врач.

В сообществе пациентов сейчас не замечают роста количества сигналов об ухудшении лечения из-за экономии средств.

– У нас нет данных о том, что появляются массовые проблемы на этот счёт. Всплеска мы не видим. Вполне возможно, что где-то в регионах ситуации с отказами в назначении исследований есть, но они носят немассовый характер. В этих случаях обязательно нужно подключать к решению проблемы надзорные органы, – отмечает президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский.

В региональных ассоциациях по защите прав пациентов утверждают, что на региональном уровне экономия на лечении видна уже давно, но всплеска как такового в этом году нет.

– Я сама инвалид и всё это чувствую на себе. Получить консультацию по телемедицине в федеральных медцентрах сложно, про лекарственное обеспечение вообще молчу: все жизненно важные препараты уже несколько лет покупаю сама, так как по гособеспечению положены отечественные аналоги, а они менее эффективны. Заявляется о росте трат на реабилитационные мероприятия пациентов, а у нас в Ханты-Мансийском округе, например, пациенты гемодиализа годами не могут получить санаторно-курортное лечение, – жалуется председатель региональной общественной организации ХМАО-Югры по содействию реабилитации и социальной адаптации инвалидов Альбина Айтбаева.

Игорь Лесовских

Оригинал материала: “Октагон”