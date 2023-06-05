 

Пользователь лишился $8 млн после хакерской атаки

05.06.2023, 13:56, Разное
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В результате хакерской атаки на централизованную систему хранения Atomic Wallets хакеры похитили у пользователей криптоактивы на сумму около 35 миллионов долларов, рассказал в Twitter независимый исследователь в области информационной безопасности, использующий псевдоним ZachXBT.

По оценкам специалиста, самый крупный вывод средств в ходе атаки составил 7,95 млн долларов, аять самых крупных краж нанесли пользователям ущерб в размере $9,7 млн.

В минувшие выходные атаке подвергся Atomic Wallet. Пользователи сервиса потеряли биткоины, Ethereum и другие криптовалюты, такие как Dogecoin, Litecoin BNB, Litecoin Dogecoin Tether. Atomic Wallets заявил, что инцидент затронул менее 1% его пользователей. Последний незаконный перевод был сделан из кошелька 3 июня 2023 года.


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