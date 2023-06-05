 

Zа Vойну: Учителя Колорадо осудили капитализм

05.06.2023, 12:35, Разное
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Учителя Колорадо осудили капитализм

Ассоциация учителей Колорадо приняла резолюцию, в которой осудила капитализм, пишет обозреватель The Washington Times Дон Федер. По его словам, таким образом преподаватели объявили войну Америке, поскольку США не могут выжить без свободного рынка в качестве своего фундамента.

«Ассоциация учителей Колорадо приняла резолюцию, осуждающую капитализм, и я чрезмерно этому рад», — иронизирует обозреватель The Washington Times Дон Федер.

Народное образование — социалистический институт, и американские налогоплательщики вынуждены его финансировать. Семьи вынуждены поставлять учащихся, то есть клиентов. А сам продукт создаётся бюрократами и профсоюзами.
И такова реальность, с которой приходится сталкиваться консерваторам.

«Упразднение государственных школ должно занимать ключевое место в нашем списке приоритетов», — считает автор.

В этой резолюции утверждается, что капитализм эксплуатирует детей, увековечивает так называемый патриархат и является по своей сути расистским и направленным против ЛГБТ. Кроме того, на нём лежит ответственность за изменение климата.

«Они забыли про простуду и вспышки псориаза», — иронизирует Федер.

Эта резолюция отражает мышление идеологов, руководящих государственными школами. Вот почему они безразличны к оценкам по чтению, математике и естественным наукам, зато их увлекает критическая расовая теория, идеологическая обработка на тему экологии и программа «гендерного единорога», в которой утверждается, что гендерная идентичность изменчива в зависимости от того, как люди сами её воспринимают.

Лозунг учителей государственных школ, по мнению Федера, должен звучать так: «Мы не можем просвещать, а вот промывать мозги можем».

Следующий кандидат в президенты США от республиканцев в качестве важной части своей предвыборной кампании должен предложить альтернативы государственным школам, убеждён автор.

«Осуждая капитализм, Ассоциация учителей Колорадо объявила войну Америке, которая не может выжить без свободного рынка в качестве своего фундамента. Консерваторы должны контратаковать», — подытоживает свою статью обозреватель The Washington Times Дон Федер.

https://russian.rt.com/inotv/2023-06-05/Obozrevatel-WT-osudiv-kapitalizm-uchitelya – цинк

Довольно занятно, как в США правящие элиты пытаются подменить марксизм конъюнктурными идеологическими костылями для внутриполитической борьбы против правых. Примечательно, что критика капитализма идет по малозначимым вопросам вроде гендера и экологии, но не поднимает ключевые темы частной собственности на средства производства, американского империализма и милитаризма, господства крупных корпораций, многие из которых вполне себе успешно спонсируют "воинов социальной справедливости". Так что в реальности капитализму как экономической формации в США на деле сейчас ничего не угрожает – свеже-принятое повышение гос.долга с уменьшением расходов на социалку и увеличением расходов на войну, как раз весьма симптоматичны, строго по Марксу и Ленину.

Ну а то, что капитализм дерьмо, и без учителей Колорадо понятно.

Источник: Colonel Cassad


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