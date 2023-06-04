 

Мнение: Гей-славяне

04.06.2023, 0:47, Разное
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Очень интересная и, на мой взгляд, довольно показательная табличка. Хотя (есть и такое подозрение), при желании и достаточном финансировании (“за деньги – да!”, мы же помним), можно было бы сваять и аналогичную таблицу, но с другими словами и с противоположным смыслом, точно так же “доказывающую”, что русский язык есть первейший брат и родственник всем остальным славянским языкам. Любой хороший третьекурсник славянского отделения филологического факультета справился бы, я уверен.

Но тут же я сам поймал себя на мысли – а зачем? Вот так вот, положа руку на сердце – а зачем, собственно, доказывать, что “русские – это славяне”? Думаю над этим – и не нахожу мотивации. Поляки, чехи, белорусы, украинцы… нет, нации прекрасные, ничего против них не имею – но так вот прям набиваться им в родственники… Чтобы что?

Раньше понятно – идея “славянского братства” или там “славянского родства” использовалась Гольштейн-Готторпами (взявшими себе псевдоним “Романовы”) для как бы обоснования их притязаний для “объединения славянских земель” в одну – естественно, Российскую – империю; а сейчас-то зачем? Пусть славяне будут сами по себе, мне лично не жалко. И украинцы пусть спорят с поляками – кому кого поглощать под предлогом “старшего брата”, там-то родство несомненное.

Источник: Размышления вольного социолога


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