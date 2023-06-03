 

Zа Vойну: Новое военно-политическое руководство Турции

03.06.2023, 23:44, Разное
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1. Яшар Гюлер (бывший начальник Генерального Штаба Турции) – новый министр обороны Турции. Сменил Хулуси Акара.


2. Ибрагим Калым (бывший советник Эрдогана) – новый начальник турецкой разведки. Сменил Хакана Фидана.


3. Хакан Фидан (бывший глава турецкой разведки) – новый глава МИД Турции. Сменил Мевлюта Чавушоглу.

В целом, произошла своеобразная перестановка стульев, хотя привычного Чавушоглу будет даже немного не хватать – он всю сирийскую войну отрубил на этой должности. Впрочем, Фидан и Калын также были очень частыми гостями в Москве.

Источник: Colonel Cassad


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