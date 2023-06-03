В Windows теперь отсутствует функция, которая была популярна

Американская корпорация Microsoft решила прекратить поддержку популярной функции – голосового помощника Cortana – в операционных системах Windows. Об этом пишет XDA Developers, ссылаясь на информацию с сайта корпорации.

В публикации говорится, что “Microsoft не будет поддерживать Cortana как отдельное приложение в Windows с конца 2023 года”. В версии портала говорится, что причиной такого решения стала новая функция, основанная на искусственном интеллекте. Компания из Редмонда, штат Вашингтон, анонсировала новое приложение Windows Copilot на конференции Build в мае. Оно будет располагаться на внутренней панели задач ОС и использовать искусственный интеллект для помощи пользователям.

Microsoft заверила пользователей, что их новый помощник будет обладать способностью переписывать текст, предлагать пользователю предложения и изменять настройки компьютера.Microsoft впервые представила Cortana в Windows 10 еще в 2015 году. С помощью голосовых команд можно было устанавливать напоминания и открывать приложения. В последние годы Microsoft постепенно удаляла Cortana из Windows. Впервые Cortana была удалена с панели задач в Windows 11.

Cortana перестанет работать с телефонами на Android и iOS в апреле 2021 года. После этого компания отказалась от проекта, поскольку виртуальный помощник не смог конкурировать с аналогами от Apple и Google.