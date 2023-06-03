 

Врач Андреевас рекомендует ежедневную кислородную терапию для предотвращения старения клеток

03.06.2023, 21:15, Разное
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В новом исследовании изучалась связь между гипербарической кислородной терапией (ГБО) и старением. Оно пришло к удивительному выводу.

“В природе человека заложено желание быть вечно молодым. Многие люди пытаются обратить вспять или замедлить старение. Ученые изучили процесс старения. Они изучили влияние оксигенов”, – рассказывает врач общей практики Ирина Андреева. В исследовании приняли участие 35 здоровых людей старше 64 лет, которые прошли 50 сеансов ГБО в течение 90 дней. Гипербарический кислород подается в камерах. Давление окружающей среды повышается в 2,4-3,0 раза по сравнению с нормальным давлением.

Участников попросили сдать кровь до, после и во время лечения. Результаты: По окончании лечения количество стареющих клеток уменьшилось на 37 процентов. Это положительный момент, поскольку прекращается деление старых поврежденных клеток. Однако слишком большое количество таких клеток может привести к болезни. Теломеры, которые представляют собой колпачки на конце наших хромосом, защищающие генетический материал, также выросли на 38%.Теломеры естественным образом уменьшаются в длине при каждом делении клетки. Кислородная терапия под высоким давлением остановила и даже повернула вспять этот процесс

.Является ли кислород ответом на вопрос о долгой жизни? Еще предстоит выяснить, какие изменения ожидают нас в будущем. Согласно этому исследованию, кислород может играть важную роль в процессе старения. Предварительные выводы исследователей заключаются в том, что кислород внутри герметичных кабин может оказывать положительное влияние на клетки. Это справедливо и для нашего природного окружения. Планируйте регулярные прогулки на свежем воздухе. Ежедневная ходьба снижает риск развития рака и сердечных заболеваний.


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