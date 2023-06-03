Водка и вина

В Воронеже смягчили наказание гражданину США Роберту Гилману, который в пьяном виде ударил полицейского.



Гражданин США Роберт Гилман. Фото: Алексей Ключев

Во вторник 30 мая 2023 года воронежский областной суд под председательством судьи Сергея Черника рассмотрел жалобу на приговор по делу 29-летнего гражданина США Роберта Гилмана. Его в октябре 2022 года суд Центрального района Воронежа приговорил к лишению свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику полиции — старшему лейтенанту Сергею Стрельникову.

Американца осудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ («применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), максимальное наказание по которой — лишение свободы на 5 лет.

В ходе рассмотрения жалобы иностранцу сократили срок пребывания под стражей на один год, и, таким образом, с учетом смягчения наказания, Роберту Гилману осталось пробыть за решеткой полтора года.

Эта довольно мутная история началась в январе 2022 года, когда бывший морпех Роберт Гилман (у него русские корни, семья эмигрировала в 90-х сначала в Польшу, потом в Чехию, а в 1998-м — в штат Юта США), отучившийся в университете на айтишника, почему-то попытался открыть бизнес в Беларуси, но там не сложилось. Далее была Украина, но и во Львове не срослось. Тогда Роберт решил вернуться в Штаты, но через Россию, чтобы погостить у родни в Санкт-Петербурге…

Дело кончилось поездкой в поезде «Сухум — Москва», где 17 января 2022 года он, судя по всему, перебрал с ресторанной «паленкой» и устроил дебош, в результате чего был снят с поезда в зоне ответственности Юго-Восточного ЛУ МВД РФ на транспорте. Тогда в ходе потасовки с правоохранителями Гилман дважды ударил ногой старшего лейтенанта полиции Сергея Стрельникова, как говорится в материалах дела, «в левую голень».

Ну, если в РФ за брошенный в сторону росгвардейца пластиковый стаканчик людей лишают свободы,

то что тут говорить про гражданина «недружественной страны», на фоне происходящего в Украине «автоматом» попадающего в категорию «обменного фонда» (следствие шло с конца зимы до осени 2022-го)?

…Во время прений в ходе рассмотрения жалобы сам американец говорил около часа. О том, что из-за алкогольного отравления в поезде он плохо держался на ногах и падал и что у него после общения с российскими правоохранителями было 17 гематом и поврежден глаз.

По словам Роберта, он не бил полицейских целенаправленно — это были инстинктивные «размахивания» ногами…

Адвокат Валерий Иванников отметил, что причиной инцидента стало не столько алкогольное опьянение, сколько именно отравление некачественным алкоголем. Кстати, в апелляционной жалобе было указано, что Гилману необоснованно отказали в рассмотрении дела в особом порядке, и прокуратура настаивала на корректировке приговора, отменив формулировку «личная неприязнь к сотруднику полиции».

Гилман еще в ходе предварительного следствия извинился перед полицейским Стрельниковым, компенсировал причиненные ему «страдания» суммой в 15 тысяч рублей, перевел деньги в один из благотворительных фондов, что не спасло его от практически максимального приговора по упомянутой выше статье.

— Этот приговор — бешеная суровость, — отметил Гилман, а потом начал сбивчивый монолог по поводу того, что от его нахождения за решеткой никому нет никакой пользы, а вот России, которую он горячо любит, он мог бы приносить пользу на свободе. Открыв, например, здесь предприятие по обучению кибербезопасности, в чем он большой дока — у него имеется соответствующее образования и возможность пользоваться оригинальными программами.

И в итоге суд частично удовлетворил ходатайства защиты, скостив американцу срок пребывания за решеткой на один год.

Кстати, в 2001 году в Воронеже также проходил довольно громкий судебный процесс с участием гражданина США — речь идет о Джоне Тоббине, который, будучи аспирантом Воронежского государственного университета, готовил диссертацию по изменениям политических приоритетов Россиян за последние 10 лет. Американец был задержан нарядом милиции в ночном клубе с полутора граммами марихуаны, а в ходе обыска его съемной квартиры в центре города милиционеры нашли еще один грамм.

В ходе следствия выяснилось, что Джон изучал русский язык в военном институте США и прошел спецподготовку в разведшколе штата Нью-Мексико. Как позже заявлял сам Тоббин, наркотики ему якобы подбросили, что, впрочем, не помешало суду отправить его за решетку россошанской ИК-8, где он освоил профессии столяра и резчика по дереву. А отбыл там Тоббин всего полгода, освободившись по УДО за примерное поведение.

Алексей Ключев

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