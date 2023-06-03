Сущность русалки: летний тренд женского модного образа Mermaidcore предполагает женственность и загадочность

В прошлом месяце состоялась премьера полнометражного фильма «Русалочка», где главную роль сыграла 23-летняя актриса Холли Бейли. В связи с этим вновь возрос интерес к стилю Mermaidcore. Разбираемся, как презентовать луки, выдерживая трендовую концепцию.

Одежда

Отдавайте предпочтение полупрозрачным изделиям, особенно изготовленных в технике кроше (как «сетка»). Такие вещи текущим летом особенно в моде.

Пусть одежда будет из легких, воздушных струящихся тканей. Цветовая гамма — любая, какая только ассоциируется с морем. Это голубой, синий, зеленый, бирюзовый, светлый перламутровый и т. д.

Если нужен нарядный образ, тогда однозначно подходит платье фасона рыбка. Именно с его помощью можно презентовать максимальное сходство с русалкой.

Если выбираете юбки вместо платьев, тогда присмотритесь к многослойным и многоярусным изделиям. Они должны быть макси или миди длины. Постарайтесь сделать так, чтобы нижняя часть тела за счет одежды напоминала хвост русалки.

Украшения

Важно подобрать не только одежду, но также и дополнить «русалочий» образ украшениями. Например, это могут ожерелья или браслеты с ракушками. Также рассмотрите колье и серьги из жемчуга.

В плане аксессуаров подбирайте то, что больше всего бы соответствовало морской тематике. Например, сумка в виде ракушки прекрасно дополнит эстетику трендового образа.

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Макияж, маникюр, прическа

В макияже отдавайте предпочтение перламутровым пастельным теням для век. Откажитесь от графических стрелок в пользу тщательной растушевки. Не бойтесь смешивать разные цвета: например, голубой с оранжевым или фиолетовым.

Если говорить о маникюре, то желательно, чтобы и он тоже был в морском стиле. Используйте белый и любые оттенки синего и зеленого. Можете нарисовать капли на ногтях.

Из прически будут уместны пляжные волны. Вы также можете гладко зачесать волосы и нанести на них немного геля, чтобы создать эффект мокрых волос.