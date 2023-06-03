 

Доктор Андреева: Льняное семя уменьшает воспаление суставов

03.06.2023, 14:50, Разное
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Двух чайных ложек льняного масла в день достаточно, по мнению врача, чтобы уменьшить воспаление.

Термин “артрит” используется для описания целого ряда заболеваний, характеризующихся воспалением суставов. Это воспалительное состояние характеризуется скованностью и дискомфортом в суставах. В прошлом людям с артритом говорили, что изменение рациона питания не поможет. Несмотря на это, люди, страдающие артритом, выяснили, что одни продукты помогают, а другие ухудшают симптомы. Врачи обнаружили, что определенное масло и его семена могут уменьшить воспаление, являющееся основной причиной артрита. Эти растительные продукты содержат жиры омега-3, которые помогают уменьшить воспаление в суставах.

Организм может преобразовывать ALA в EPA и DHA.Орехи и семена, например, конопляное или рапсовое масло, являются хорошими источниками ALA. Льняное семя – лучший растительный источник омега-3 жирных кислот. Достаточно двух чайных ложек льняного семени или масла из молотых семян в сочетании с двумя столовыми ложками. Она также предостерегает от переусердствования, так как льняное семя может быть слабительным. Чтобы почувствовать пользу омега-3 при артрите, может потребоваться три месяца.


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