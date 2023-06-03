Доктор Алехин называет безопасное количество соли

Новые исследования показывают, что избыток натрия может повышать кровяное давление, что может привести к слабоумию. Выбор диеты может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как слабоумие. Одна исследовательская группа связала когнитивные нарушения с употреблением слишком большого количества натрия.

Нелеченая гипертония со временем повреждает кровеносные сосуды в головном мозге. Процесс гипертонии может привести к нарушению притока крови в мозг, что может привести к слабоумию. Чрезмерное потребление соли является известным фактором риска развития деменции, гипертонии и когнитивной дисфункции. По словам Александры Алехиной, взаимодействие периферической нервной системы с центральной изучено недостаточно хорошо.

Команда исследователей изучала модели мышей, которым вводили водно-натриевый раствор. У мышей, получавших этот раствор, в организме появились фосфаты – ключевые белки при болезни Альцгеймера. Эти биохимические изменения были обращены вспять приемом лозартана, антигипертензивного препарата.

Взрослые не должны потреблять более 6 граммов в день этой популярной приправы, или около 1 чайной ложки. В это количество входит соль, которую вы добавляете в еду в супермаркете, а также соль, используемая во время или после приготовления пищи.