Орегано – один из главных помощников диетолога
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Орегано, один из самых популярных видов пряностей, придающих пикантность блюдам средиземноморской кухни, также является ценным источником питательных веществ. Этот ароматический травяной растительный продукт может использоваться как в свежем, так и в сушеном виде, а также в виде эфирного масла.
По мнению диетологов, орегано является богатым источником антиоксидантов и фитонутриентов. В первую очередь, оно богато каротиноидами, такими как бета-каротин, ликопин и ксантопин, которые помогают снижать уровень воспаления в организме и предотвращают различного рода заболевания, в том числе онкологические.
Орегано также является источником витаминов, таких как А, С и К. Витамин А необходим для поддержания зрительных функций, а также иммунной и репродуктивной систем. Витамин С помогает укреплять иммунную систему и способствует восстановлению тканей. Витамин К необходим для здоровья костей и их корректного формирования.
Орегано содержит в себе большое количество микроэлементов, таких как железо, кальций, магний и калий. Железо является ключевым элементом для поддержания здоровья крови, кальций нужен для здоровья костей, а магний и калий помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему.
Диетологи также отмечают, что орегано может помочь в борьбе с бактериальными и грибковыми инфекциями, благодаря своим антибактериальным и антигрибковым свойствам.
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