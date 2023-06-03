Орегано – один из главных помощников диетолога

Орегано, один из самых популярных видов пряностей, придающих пикантность блюдам средиземноморской кухни, также является ценным источником питательных веществ. Этот ароматический травяной растительный продукт может использоваться как в свежем, так и в сушеном виде, а также в виде эфирного масла.

По мнению диетологов, орегано является богатым источником антиоксидантов и фитонутриентов. В первую очередь, оно богато каротиноидами, такими как бета-каротин, ликопин и ксантопин, которые помогают снижать уровень воспаления в организме и предотвращают различного рода заболевания, в том числе онкологические.

Орегано также является источником витаминов, таких как А, С и К. Витамин А необходим для поддержания зрительных функций, а также иммунной и репродуктивной систем. Витамин С помогает укреплять иммунную систему и способствует восстановлению тканей. Витамин К необходим для здоровья костей и их корректного формирования.

Орегано содержит в себе большое количество микроэлементов, таких как железо, кальций, магний и калий. Железо является ключевым элементом для поддержания здоровья крови, кальций нужен для здоровья костей, а магний и калий помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему.

Диетологи также отмечают, что орегано может помочь в борьбе с бактериальными и грибковыми инфекциями, благодаря своим антибактериальным и антигрибковым свойствам.