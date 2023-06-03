Раскрыта дата выхода самого дорогого в мире смартфона Xiaomi

Xiaomi 13 Ultra, который был впервые показан в Китае в апреле, теперь поступит в продажу по всему миру 7 июня. На сайте компании в Гонконге запущен обратный отсчет до начала продаж.

Многочисленные утечки говорят о том, что цена этого смартфона может стать самой дорогой в истории компании на мировом рынке. В Европе, по прогнозам, смартфон Xiaomi 13 Ultra будет стоить 1,3-1,5 тыс. евро (или 112-132 тыс. рублей).Неизвестно, поступит ли смартфон в Россию и какова будет его стоимость. Новинка оценивается примерно в 140 тысяч рублей.

Xiaomi 13 Ultra – флагманский фотоаппарат компании, имеющий четыре камеры с 50-мегапиксельным разрешением. Она была создана инженерами Leica в сотрудничестве с Xiaomi. Этот смартфон оснащен процессором Snapdragon Gen 2, 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, а также самой яркой яркостью на рынке (2600 нит).