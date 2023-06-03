 

Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06.2023, 10:13, Разное
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Многие люди даже не подозревают, что каждый день употребляют продукты, которые не несут никакой пользы для их организма. А ведь отказ от подобной “химозной” еды может помочь снизить вес, нормализовать пищеварение, улучшить работу сердечно-сосудистой системы
, а также устранить другие проблемы.

Диетолог Екатерина Пурахина перечислила продукты, которые стоит исключить из рациона или, как минимум, ограничить их употребление. К ним относятся соль, различные соусы и заправки, используемые для усиления вкуса, быстрые углеводы, фастфуд, газированные напитки и еда быстрого приготовления. Пожалуй, самым неожиданным пунктом в этом списке оказались колбасные изделия.

Как пишет телеканал “360”, в сардельках, сосисках и других колбасных изделиях содержится много химических веществ, которые могут негативно влиять на здоровье. Пурахина предупредила россиян о вреде этих продуктов и напомнила, что производители добавляют в них нитрит натрия и гидроколлоиды. При варке, жарке или другой термической обработке эти вещества влияют на еду таким образом, что она становится вредным для человека канцерогеном.

Очевидно, отказаться от колбасных изделий совсем под силу далеко не всем. Однако стоит осознавать последствия и стараться их избежать, заменяя продукты на менее вредные. Например, в случае с колбасой и сосисками хорошей альтернативной станут изделия, приготовленные из рубленого мяса.


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