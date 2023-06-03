 

Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06.2023, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Современные технологии медицины не перестают удивлять своими возможностями. Одной из самых захватывающих новинок в этой сфере является биопринтер – устройство, которое позволяет печатать органы прямо внутри человеческого тела, используя ткани и клетки пациента.
Это принципиально новый подход, который открывает огромные перспективы для борьбы с множеством заболеваний и травм, связанных с повреждением органов. К примеру, если у человека повреждается печень, то биопринтер печатает новую на месте поврежденной, как это происходит в природе при регенерации тканей.
Биопринтер позволяет не только значительно ускорить процесс заживления тканей, но и сократить время наблюдения за пациентом, поскольку такое вмешательство позволяет избежать множества проблем, связанных с походами в больницу и реабилитацией после хирургического вмешательства.
Но как работает биопринтер внутри организма? Основным компонентом печатающего устройства является так называемый биологический материал – это смесь клеток и биоматериалов, которые способны образовывать новые ткани, заменяя поврежденные. Биопринтер наносит материалы в точности там, где нужно, чтобы создать новый орган.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В библиотеке нашли шумерскую карту, на которой есть Россия

04.06 / Человеческие чувства или зрелищные элементы: в чем различие между духовностью и эзотерикой

04.06 / Стало известно, что ждет российский рубль в случае обвала доллара

04.06 / Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

04.06 / Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48

04.06 / Новые доказательства опровергают гипотезу о падении Тунгусского метеорита

04.06 / Zа Vойну: Отдых на атолле Бикини

04.06 / “Устроила танцы на костях”: Пугачеву призвали выйти на дискуссию

04.06 / Мнение: Ночь светла

04.06 / Дружба теленка с лошадью умилила Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика