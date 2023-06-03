 

Как защитить детей: 6 правил для родителей

03.06.2023, 7:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Безусловно, наши дети нуждаются в защите. И речь идет не только о том, чтобы обезопасить малышей от противоправных действий третьих лиц. Гораздо важнее сформировать у ребенка представление о том, как можно вести себя в той или иной ситуации, обучить навыкам самозащиты, ведь далеко не всегда родители оказываются рядом.

По мнению психолога Екатерины Елгаевой, для защиты ребенка родителям следует учитывать два важнейших фактора. Во-первых, они должны сформировать среду, в которой минимизируются потенциальные угрозы для малыша, уточняет телеканал “360”.

Во-вторых, дети должны понимать концепцию самозащиты. Сформировать у ребенка навыки самозащиты – это первое правило для родителей. Далее следует научить малышей основам безопасности. Особенно это актуально, когда ребенок остается один.

Третье правило – научить ребенка справляться с эмоциями. По словам психолога, родители должны проговаривать с малышом его эмоции, объяснять их значение и подавать личный пример.

Поддерживающая среда должна быть создана и в семье. Логика четвертого правила в том, чтобы не нагнетать обстановку, а объяснять все ребенку максимально доступным языком. Поддерживать малыша важно, даже если он неправ.

Не лишним будет научить ребенка правильно выходить из конфликтов. Кроме того, грамотные родители должны знать законодательство о защите несовершеннолетних.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Орегано – один из главных помощников диетолога

03.06 / Переписка Навального

03.06 / Шесть советов по здоровью от терапевта Никитиной для людей старше 40 лет

03.06 / Раскрыта дата выхода самого дорогого в мире смартфона Xiaomi

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика