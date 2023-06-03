 

Алферова осудила Васильеву за слова о домогательствах на работе

03.06.2023, 6:25, Разное
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За последние годы многие звезды решились рассказать о пережитых когда-то домогательствах. В их числе оказалась и знаменитая актриса Татьяна Васильева. Артистка признавалась, что не раз сталкивалась с харассментом на работе, утверждая, что
почти каждая актриса так или иначе проходит через подобное. Однако решение звезды разоткровенничаться поддержали далеко не все.

Народная артистка Ирина Алферова прокомментировала высказывания коллеги в беседе с Пятым каналом во время творческой встречи на Забайкальском международном кинофестивале. Звезда фильма “Хождение по мукам” осудила Татьяну Васильеву за слова о домогательствах, с которыми ей пришлось столкнуться, и поделилась своим опытом.

Алферова заявила, что актрисе стоило бы говорить только за себя и делать акцент на том, что она якобы выбрала подобный путь. По словам знаменитости, в ее жизни тоже случались разные ситуации, но она старалась игнорировать навязчивое внимание.

“Я не знаю, у меня столько было режиссеров в моей жизни! Вероятно, я им нравилась. Но мне-то какое до этого дело?”, – поделилась Ирина Алферова.

Народная артистка рассказала, что отказывалась от участия в проекте, если чувствовала неладное во время съемок. По словам звезды, “сохранить душу” для нее было немного важнее, чем сыграть какую-либо роль. При этом свой опыт работы с постановщиками и знаменитыми коллегами Ирина Алферова называет позитивным.


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